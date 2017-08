Passata la nottata, passato lo spavento: Ounas sta bene. O meglio, non sta malissimo, perché il dolore alla caviglia destra c'è eccome, come anche il medico sociale del Napoli De Nicola ha confermato. D'altronde quella entrata di Godin di certo non può avergli fatto bene. In ogni caso, e questa è la cosa più importante sia per il giocatore che per il Napoli stesso, nessuna seria conseguenza. Solo una distorsione di primo grado alla caviglia destra che costringerà ovviamente Ounas a qualche giorno di riposo (il suo ritorno in gruppo atteso per venerdì) ma per la quale, come scritto dalla società in una nota, non saranno necessari ulteriori esami o controlli. Sospiro di sollievo dunque per Sarri che ieri, al termine della partita, prima di bacchettare Godin si era detto preoccupato per le condizioni del suo esterno: “E’ da valutare, è ancora dolorante. Domattina (oggi, ndr) decideremo se compiere o meno esami strumentali. Ad ogni modo speriamo tutti sia meno grave di quello che è sembrato, perché un infortunio in questo momento sarebbe pesante. Il difensore poteva evitare un’entrata del genere, e anche se l’Atletico è abituato a giocare con una certa aggressività non sono d’accordo con questo modo di fare".