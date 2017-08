Meno cinque, conto alla rovescia verso la Supercoppa Italiana che in casa Lazio è già iniziato. Dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi alla sua squadra, il gruppo biancoceleste si è ritrovato quest’oggi a Formello per riprendere la preparazione in vista della gara contro la Juventus in programma domenica sera allo stadio Olimpico con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. In palio il primo trofeo della stagione, la prestigiosa occasione per provare ad arricchire la bacheca biancoceleste: appuntamento dunque da preparare al meglio. Il primo ad arrivare all’allenamento è stato Lombardi, a seguire Guerrieri, Patric, Luis Alberto, Bastos, Keita e il resto del gruppo. L’attaccante esterno classe 1995, al centro delle voci di mercato che lo vedono sempre più vicino proprio alla Juventus, non ha risposto all’invito dei tifosi che gli chiedevano foto e autografi. Da valutare le condizioni di Felipe Anderson, Radu e Wesley Hoedt, reduci da piccoli problemi fisici rimediati nelle ultime amichevoli (il brasiliano nella gara contro il Bayer, il romeno a Malaga, Hoedt nel penultimo allenamento in Austria): con Inzaghi che spera di riuscire ad averli tutti a disposizione per la gara con la Juventus.