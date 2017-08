Il cammino della Lazio

Partiamo da un paio di concetti: positività, ottimismo. E certezze. Su tutte, quel 3-5-2 che Inzaghi sta cercando di plasmare fin dal primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore: "Ragazzi, ripartiamo da qui". Dal modulo dei derby vinti e del finale di stagione. Almeno fin qui, però, le risposte sono state più che ottime: 7 partite giocate e altrettante vittorie, anche contro squadre blasonate come Malaga o Bayer Leverkusen (47 gol fatti e 3 subiti). Certezze, appunto. Uno schema rodato e perfezionato: la difesa a 3 con de Vrij perno centrale e altri 4 titolari intercambiali (Wallace, Radu, Hoedt e Bastos), un centrocampo con varie soluzioni. Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic saranno i titolari, ma anche Murgia, Di Gennaro e Luis Alberto rappresentano buone alternative. Appunto particolare per quest'ultimo, lo spagnolo: in regia va bene, Inzaghi l'ha provato subito come vice-Biglia (in attesa di Leiva). E lui? Ottime risposte in un ruolo non suo, visione di gioco e qualità, verticalizzazioni e tecnica. Qualche dubbio sull'interdizione, certo. Ma Inzaghi ha tempo e avrà modo di lavorarci a lungo. Tuttavia, Luis Alberto - dopo una stagione tutt'altro che esaltante - può considerarsi a tutti gli effetti un "nuovo acquisto" della Lazio. Parola anche del gruppo: "Ci ha stupito, è veramente bravo". Altro? Ah, l'attacco: Immobile ha segnato praticamente sempre (8 reti per lui), mentre Keita - al di là del mercato - ha dimostrato di essere in ottima forma rendendosi protagonista in più di un'occasione. Resta il dubbio-Anderson: dopo il problema all'inguine del 30 luglio contro il Bayer, il brasiliano rischia il forfait. Molti dubbi... una certezza: Keita pronto a rimpiazzarlo.