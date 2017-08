Ligue 1, Premier League, ancora Ligue 1 e adesso la Serie A: la nuova avventura di Jordan Veretout sarà in Italia, alla Fiorentina. "Ho scelto di venire a giocare in Italia, in un campionato difficile, perché a me piacciono le sfide. Non ho avuto dubbi a scegliere la Fiorentina, la considero una gran bella squadra e mi aspetto di vivere una bella avventura", le parole del centrocampista francese classe 1993 durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore viola. "L'obiettivo stagionale è arrivare il più alto in classifica, vogliamo provare a vincere tutte le partite e fare il meglio possibile. Sappiamo che questa è una settimana importante ma abbiamo fatto un'ottima preparazione. Abbiamo una squadra con molti giocatori bravi e penso si possano ottenere risultati importanti quest'anno. Abbiamo una squadra forte, dobbiamo continuare a lavorare per ottenere sempre il massimo", ha aggiunto Jordan Veretout in conferenza stampa.