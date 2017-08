Roma-Inter, ritorno al futuro: lo "Spalletti day"

L'ultima immagine di una Roma vincente resta la faccia sorridente di Francesco Totti che solleva la Coppa Italia nel "suo" Olimpico in festa: ma - come ricorderete - la leggenda giallorossa non era in campo la sera del 24 maggio 2008 contro l'Inter di Roberto Mancini. C'era invece "capitan futuro" Daniele De Rossi che, di buon "grado", cederà l'onore di alzare il trofeo al "superiore", fuori non per scelta tecnica (parliamo di 9 anni fa, anche se in panchina c'era Spalletti...) ma perché un mese prima a Livorno si era procurato una lesione al crociato destro che lo costringerà a saltare tutto il finale di stagione.

È l'annata dello scudetto interista sotto la pioggia del Tardini, quando Ibrahimovic entrò e decise da solo le sorti di un'intera Serie A: con una doppietta manderà in frantumi i sogni tricolore dei romanisti; spedirà il Parma in B; e "salverà" indirettamente il Catania, che approfittò dello "sconforto" dei capitolini - in vantaggio al Cibali con un gol di Vucinic e virtualmente campioni a mezzora dal termine del campionato - trovando il "miracoloso" pareggio del Malaka Jorge Martinez. Gioie e lacrime, un frullato di emozioni, come i 5 anni di Luciano Spalletti nella capitale, dove stasera tornerà da avversario, atteso - verosimilmente - da un mix di fischi (parecchi) e applausi (pochi?). Sicuramente dall'abbraccio di De Rossi, "una parola grossa" (l'abbraccio) per Totti. "Rispetto" ha detto al sorteggio di Champions, quello sì. Se per un grande o "piccolo uomo" nun se sa...