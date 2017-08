A detta di tutti è la loro stagione: "Giovani, forti e talentuosi". Quella dell'exploit definitivo. Tant'è che hanno risposto subito coi fatti: 4 gol nelle prime due giornate in Serie A. Squilli decisi e decisivi, da top player quali sono. Icardi e Dybala subito protagonisti.

'U picciriddu diventato 10

Partiamo da Dybala, che dire? "U Picciriddu" è un diventato uomo. "Joja". Da quando ha preso il "10" solo gioie: doppietta alla Lazio in Supercoppa nonostante la sconfitta, guizzo contro il Cagliari alla prima giornata e infine sì, una tripletta da "on fire" al Marassi contro il Genoa. In rimonta. Primo "hat-trick" in Italia col pallone portato a casa: "Il 10 mi porta fortuna...", ha detto lui. Scherzando così su un'eredità pesante. E chissà cosa starà pensando Alex Del Piero, uno che appena Dybala ha preso il "10" l'ha subito appoggiato. Fiero ed orgoglioso, lui. Per ora, Paulo resta libero, ha un po' di pressione ma non sembra rendersene conto. Gioca "leggero" e segna. Classe '93? Classe e... basta. Fantasia e imprevedibilità, estro e talento, è la sua stagione. Ah, il Barcellona? Vade retro, Dybala non si tocca. Il rinnovo, la 10, il futuro bianconero: "E non penso che la società voglia vendermi!". Ha scherzato su Sky Sport, con quel sorriso tipico di chi gioca con tranquillità e fa il fenomeno. Una "Joja". Di nome e di fatto.