L'Italia perde Chiellini per un problema al polpaccio destro, la Juventus spera di poterlo recuperare presto. Soprattutto per la sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma il 12 settembre. "Proverò a farcela!". Queste le parole del centrale juventino, intercettato da Sky Sport dopo le visite al JMedical. E la Nazionale? Un in bocca al lupo prima della sfida contro la Spagna: "Soffrirò con loro". Chiellini punta il Barcellona e spera nel recupero, le sue parole all'uscita dalla clinica fanno ben sperare i tifosi bianconeri.

Dubbio Barcellona

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, la Juve ha fatto il punto sulle condizioni di Chiellini. In dubbio la presenza per la prossime sfide contro Chievo e Barcellona: "Il calciatore Giorgio Chiellini in data odierna è stato sottoposto ad ulteriori controlli strumentali che hanno confermato trattarsi di un trauma distrattivo al polpaccio destrodi entità non grave, ma che necessita di ulteriore monitoraggio nei prossimi giorni. Permane pertanto in dubbio la sua partecipazione ai prossimi impegni di campionato (Chievo) e di Champions (Barcellona)".