"Ciro Immobile salva l'Italia e ipoteca i playoff". E' questo il senso delle prime pagine dei principali giornali sportivi: brutta gara contro l'Israele, ma alla fine ci pensa Ciro. 1-0. "Ripresina Italia" titola la Gazzetta dello Sport, ormai i playoff sono a un passo: "E' ancora sotto shock". La sconfitta per 3-0 contro la Spagna fa ancora male agli azzurri. Fischi a Ventura: "Sembravano forzati" dice il giornale. Capitolo avversarie: la Spagna - come prevedibile - fa 8 reti al Liechtestein, mentre l'Albania pareggia in Macedonia e dice praticamente addio alla corsa per il prossimo Mondiale. Poi, al di là dell'Italia, una parentesi sugli abbonamenti: il Milan vola, la Juventus fa il pieno e la Roma è ok. Boom della Spal, neo promossa in Serie A.

"San Ciro!"

Il bomber della Lazio salva l'Italia e il Corriere dello Sport lo celebra: "San Ciro". Grande inizio di stagione per lui, reduce dai 31 gol dell'anno scorso tra campionato e nazionale. Così Ventura: "Bravo Immobile. I fischi? Miglioriamo, dei playoff si sapeva dal sorteggio!". E il pari dell'Albania blinda il secondo posto. Si chiude con le parole di Zhang Jr dell'Inter: "Siamo pronti, andremo lontano. Ottima preparazione ma è molto presto per parlare di Scudetto...". Infine, anche Tuttosport celebra l'attaccante napoletano: "Eppur si muove". Milanetto, invece, esalta i colpi del Torino di Mihajlovic: "Rincon si esaltera, Burdisso un animale. Niang e Ansaldi...".

Barcellona, Paulinho l'arma segreta

Il Barcellona studia la prossima mossa e pensa a Paulinho. Arrivato dalla Cina, il centrocampista brasiliano è passato un po' inosservato a causa dell'acquisto di Dembelè. Tuttavia - secondo la prima pagine di Sport - potrebbe risultare l'arma segreta di Valverde. I blaugrana sfideranno la Juventus in Champions, Paulinho viaggia verso la titolarità. L'allenatore, infatti, pensa che l'ex Guangzhou potrebbe far brillare le stelle del Barcellona col suo lavoro "dietro le quinte". Lavoro, pressione e quantità a centrocampo.