Dovrà ancora farsi attendere l’esordio ufficiale con la maglia della Roma per Patrik Schick. Il talento ceco arrivato dalla Sampdoria infatti ha accusato un problema muscolare che dopo averlo escluso dalla lista dei convocati per Sampdoria-Roma (comunque rinviata per allerta meteo), rischia di fargli saltare anche la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid.