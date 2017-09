Secondo tempo

La Juve sembra non essere rientrata in campo nella ripresa, i primi 8 minuti sono tutti per la squadra di Maran che con coraggio prova a portarsi dalle parti di Szczesny. Allegri allora scuote i suoi correndo ai ripari e inserendo al posto di Douglas Costa quel Dybala tenuto a riposo anche a causa del lungo viaggio intercontinentale con la sua Argentina. E la Joya cambia immediatamente la partita. Prima di tutto modificando il sistema di gioco, che ora prevede l'argentino come trequartista alle spalle di Mandzukic e Higuain. Poi entrando subito nel vivo della manovra e dando il via, dopo soli 4 minuti da suo ingresso in campo, all'azione del 58' che porta Pjanic a servire il Pipita: destro imparabile e gol del 2-0 (sesto centro al Chievo per Higuain da quando è in Italia).

Il numero 10 della Juventus è una furia, la trasferta argentina evidentemente è già stata smaltita da quei 50 minuti passati in panchina a ristorare gambe e cervello. Dopo il suo ingresso in campo la partita dello Stadium di fatto diventa un Dybala contro il Chievo, col piccolo funambolo argentino che comincia a distribuire dosi massicce di talento. Dribbling, sterzate improvvise, assist visionari, stop di rara difficoltà: anche titi, ovviamente, ben 4 in 6 minuti, due respinti e due di poco fuori, uno dei quali dopo un triplo dribling ubriacante che nessuno, tra i difensori del Chievo, era riuscito a interrompere.

Dribbling dopo dribbling, intuzione dopo virtuosismo, il gol anche per Dybala è destinato prima o poi ad arrivare. Soprattutto in una partita nella quale è risultato subito evidente il divario tecnico tra il fuoriclasse argentino e il resto delle comparse distribuite sul campo. E allora, ecco che all'82' la Joya decide di mettersi in proprio e terminare definitivamente la partita, tenuta viva da un Chievo comunque combattivo e che aveva appena sfiorato il gol del 2-1 con una punizione di Birsa. La palla gli arriva sulla destra, il numero 10 della Juve entra in area, salta i centrali e con un preciso interno sinistro chiude sul primo palo dove Sorrentino non può arrivare. Anche Allegri, dopo un secondo tempo passato a sbaritare contro i suoi, ora finalmente sorride. Anche Perché sapeva che non sarebbe stato facile fare fuori questo Chievo. Ma se hai un Dybala in più, a volta, tutto viene più facile.