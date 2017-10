Tra gli impegni con la Nazionale - che sarà impegnata in Albania per avvicinare ancora di più l’obiettivo Mondiale - e quelli con il Napoli, Lorenzo Insigne è pronto ad affrontare una serie di partite fondamentali per la stagione sua e delle squadre in cui gioca. Lo stesso fantasista azzurro ha raccontato le sue speranze e le aspettative in vista dei prossimi importanti impegni in Italia, in Europa e non solo. Queste le sue parole al sito ufficiale dell’UEFA, riferite alla doppia sfida in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

"Abbiamo grandi qualità"

"Non dobbiamo andare in campo con paura - ha iniziato dicendo Insigne - anche se sappiamo che hanno grandi campioni, dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Se giochiamo da squadra come facciamo ultimamente possiamo mettere in difficoltà chiunque, abbiamo le qualità giuste". D’altronde il suo Napoli già in passato (contro il Borussia Dortmund, a cui segnò su splendida punizione o più di recente il Real Madrid) ha dimostrato di poter fare ottime cose non solo in Serie A ma anche in Europa. "Segnare al Bernabeu non è una cosa che capita tutti i giorni, a maggior ragione ad un napoletano come me che indossa la maglia della sua città. Sono sogni che ognuno di noi conserva sin da bambino, spero che altri possano vivere le stesse emozioni".