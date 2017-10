Parla Baselli

Pronto a tornare in campo dopo la giornata di squalifica in seguito all’espulsione nel derby, Daniele Baselli ha parlato delle sue sensazione dopo questo inizio di campionato e non solo ai microfoni di Sky Sport: "Sto bene - ha dichiarato - arrivo da due settimane in cui non ho giocato e ho tanta voglia di tornare a farlo. La squadra è in forma, ci stiamo allenando bene e con grande impegno in vista della partita contro il Crotone che sappiamo può nascondere dei pericoli ma noi non vogliamo e non possiamo sbagliare. Il pareggio contro il Verona ci ha lasciato l’amaro in bocca, abbiamo buttato via due punti molto preziosi e quando siamo rimasti in dieci per l’infortunio di Belotti ci siamo fatti rimontare. Non è una giustificazione, ripartiamo da quei primi 75 minuti".

Sul campionato e sull’assenza di Belotti

"A Crotone dobbiamo scendere in campo per fare la partita anche se non sarà facile - ha aggiunto - davanti avremo una squadra tosta che si chiude e riparte in velocità e ha bisogno di fare punti; ma anche noi vogliamo andare a prenderceli, giocando con il solito atteggiamento, come se fosse la partita della vita. Ci attende un mese complesso dove affronteremo squadre forti. Mi aspetto un Toro forte e propositivo. Belotti? La sua assenza non è semplice da gestire, sappiamo quanto lui sia importante per la squadra. Lo aspettiamo presto ma la rosa ha giocatori importanti che possono sfruttare questa situazione, per mettersi in mostra e dimostrare le proprie qualità".