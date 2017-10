Una vittoria importante, fondamentale per continuare a lanciare segnali forti alle concorrenti per lo scudetto. L’Inter di Luciano Spalletti archivia la pratica Derby, grazie a una super tripletta di Mauro Icardi, sempre più protagonista in Serie A. Ora per i nerazzurri arriva una settimana importante, quella che porta a una sfida ancora più decisiva. Sabato alle 20.45 la posta in palio sarà alta: contro il Napoli ci si gioca la vetta della classifica. A sostenere le ambizioni dell’Inter anche il presidente del club nerazzurro, Erick Thohir, che così ha applaudito la vittoria nel derby: “ Un successo importante, l'Inter sta giocando bene ed è riuscita a passare in vantaggio credendoci fino alla fine”, ha detto il Tycoon in una intervista rilasciata ai media indonesiani. Un plauso, ovviamente, anche al suo attaccante e capitano, ma non solo: “Grazie a Icardi che ha dimostrato di essere un grande attaccante ed un affamato di gol. E grazie anche a Spalletti e all'intera squadra che hanno mostrato la giusta grinta per vincere il derby”.