Diego Armando Maradona è ottimista per la stagione del Napoli, ma sa che la strada per arrivare in cima è piena di ostacoli: "Credo che questo possa essere l'anno giusto per lo scudetto, ma temo la rosa corta". Diego Armando Maradona è stato intervistato in occasione dei FIFA Football Awards: "Per arrivare primi alla fine sarà necessario non perdere punti per strada, soprattutto quelli in casa. Nella partita contro l'Inter il Napoli doveva vincere, bisognava portare a casa lo scontro diretto. Solamente vincendo queste partite si può ambire ad arrivare primi alla fine".

"Ho paura che i giocatori si stanchino troppo"

Maradona dice che Sarri dovrà essere bravo a gestire le energie del tridente Insigne-Mertens-Callejon: "Mi auguro davvero che questa sia la stagione giusta, ma sono molto preoccupato dalla rosa: le partite sono tantissime e ho paura che i giocatori si spremano troppo". Il Napoli ha gli uomini contati soprattutto in attacco, con il grave infortunio di Milik le opzioni di Sarri sono ridotte. Il tecnico toscano oltre al tridente titolare ha a disposizione solamente Ounas, Giaccherini e il giovanissimo Leandrinho, in attesa di Inglese che potrebbe arrivare dal Chievo a gennaio. Nella serata di gala non poteva ovviamente mancare l'abbraccio tra Maradona e il suo erede designato Lionel Messi, trascinatore dell'Argentina che giocherà i Mondiali del 2018 in Russia. L'ex Pibe de Oro ha scherzato sul palco con Ronaldo il 'Fenomeno' e ha consegnato a Cristiano Ronaldo il premio Best FIFA Men's Player.