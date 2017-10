Puggioni: "Inter forte, abbiamo preso tardi le contromisure"

Queste, invece, le parole di Puggioni: "L'Inter è in un periodo di forma importante, ha una consapevolezza da grande squadra – ha dichiarato il portiere blucerchiato - Purtroppo ci abbiamo messo troppo a prendere le contromisure e non siamo riusciti a riacciuffarla. L'Inter lotta per i vertici, noi per migliorare e creare le basi per qualcosa di importante. Sappiamo di aver affrontato una grande squadra, con grandi ambizioni. Ed il fatto che loro hanno nascosto la palla nel finale dà una dimostrazione di quello che abbiamo fatto. Sul gol di Skriniar non sono riuscito a fare la torsione corretta per prenderla, però è una palla sporca che viene deviata in area. Viviano? Le scelte le fa l'allenatore, Emiliano sta lavorando per recuperare ma non c'è fretta".