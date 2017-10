"La Roma se l'è sudata"

Continua Donadoni: "Come può guadagnare cinismo Federico Di Francesco? Lavorando, guardando i compagni. Lui spende molto ma a volte in maniera eccessiva che gli fa perdere l'opportunità. Lui però è un ragazzo squisito che lavora tantissimo, i miglioramenti sotto porta arriveranno. Non raccogliamo punti ma la prestazione è valida. Quando arriviamo negli ultimi 15 metri dobbiamo essere più lucidi e meno frenetici. Non mettere solo la palla dentro ma cercare l'opportunità con il fraseggio. Con le forti ci viene meno perché siamo preoccupati degli altri, soprattutto contro la miglior difesa del campionato. Siamo stati bravi, la Roma se l'è dovuta sudare, noi dobbiamo essere più bravi a raccogliere di più. Tiriamo meno di tutti in porta in Serie A, è un problema? Non è solo un problema di Palacio, che in certe situazioni sa gestire meglio. Ha un senso questo dato. Abbiamo troppa frenesia nel mettere palla dentro come se avessimo due torri che non abbiamo. Dobbiamo riuscire a finalizzare".