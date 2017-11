Per il nostro calcio ora c'è una grande opportunità: battere due dei club più importanti della Premier League nel giro di appena 24 ore. Dopo la Roma con il Chelsea, ora tocca al Napoli contro il Manchester City. Non c'è dubbio, sarebbe una vera impresa. La partita dell'Olimpico spiega che la Roma è stata in grado di rifilare tre gol (ripeto, 3 gol)ai campioni d'Inghilterra in carica. Per me è il segno evidente di una Serie A che sta ritrovando certezze. Ed è in questo contesto che si colloca la "lezione" di Eusebio Di Francesco.

Di Francesco, credere nelle proprie idee

Bisogna avere fiducia nelle proprie idee. Sempre. Ecco quello che impariamo da Di Francesco dopo questa prima parte della stagione. La vittoria contro il Chelsea, inoltre, conferma che quanto accaduto a Londra nel match di andata non è stato affatto casuale. Una doppia sfida che entra nella storia della Roma e del nostro calcio dopo un periodo di difficoltà. Squadra corta, che corre, copre e si sacrifica. E' davvero una bella Roma, che gioca un po' come le squadre di Conte ma con il pensiero di Di Francesco. Lui ha infuso senso di praticità e attenzione, con risultati evidenti in difesa, a centrocampo oppure nei movimenti di Florenzi. Tutto questo spiega perché i giallorossi in campionato sono lassù. Accanto a tracce "zemaniane", ripeto, c'è anche la grande concretezza di Di Francesco.