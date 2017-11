"Durante la stagione qualche inciampo può capitare"

E ancora, concentrandosi sul suo momento personale: "Sicuramente non sono soddisfatto per il risultato di Verona - ha detto ancora Hamsik - ma abbiamo fatto di tutto per vincere. Il Chievo ha giocato solo per arrivare al pareggio, ma queste partite possono capitare durante il corso della stagione. Credo che comunque a Napoli debba esserci soddisfazione perché questa squadra da tre anni è fissa ai piani alti della classifica di Serie A. Si tratta di una squadra che è imbattuta, il nostro in questa stagione è stato un grande inizio e dobbiamo continuare così. Qualche inciampo, nel corso di una lunga annata, può anche capitare". Infine, una considerazione ancora sul doppio impegno contro la formazione allenata da Pep Guardiola in Champions League: "Il Manchester City è una delle migliori squadre d’Europa e contro di loro è sempre difficile per chiunque ottenere punti, anche se penso che in casa nostra il risultato avrebbe potuto essere diverso", ha concluso Hamsik.