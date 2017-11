Roma, Formello: è iniziata la settimana più lunga di tutte, quella del derby. Ranghi serrati, concentrazione massima, ci siamo. Sabato 18 la stracittadina più importante, soprattutto per il momento delle due squadre, entrambe in corsa per un posto in Champions League: "Complimenti a Inzaghi, ha fatto un ottimo lavoro". Così Di Francesco sull'allenatore laziale. Archiviata l'Italia, Inzaghino potrà concentrarsi suoi suoi ragazzi, ormai quasi tutti a disposizione dopo gli impegni con le Nazionali. Parolo e Immobile, infatti, torneranno mercoledì, mentre Milinkovic-Savic a sole 48 ore dalla sfida (esordio con la Serbia per lui). Ci siamo.

Differenziato per Felipe Anderson

Capitolo infortunati: Felipe Anderson è tornato a giocare una partita amichevole dopo 104 giorni, finalmente recuperato dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto lontano per 3 mesi. Martedì ha svolto un lavoro differenziato, a parte. Inzaghi lo sta gestendo bene, non vuole rischiare una ricaduta. Nel derby siederà in panchina, pronto ad entrare a partita in corso. Capitolo de Vrij: l'olandese si allena e sarà titolare al centro della difesa. Non si vede Wallace (non ha ancora recuperato pienamente dall'infortunio al polpaccio rimediato col Milan, mercoledì dovrebbe sostenere alcuni controlli presso la clinica Paideia). Strakosha, invece, ha svolto l'intera seduta senza problemi, l'albanese ha recuperato dall'affatticamento muscolare rimediato in Nazionale. Anche lui sarà titolare nel derby. Recuperato Vargic infine, il croato non si era allenato per tre giorni di fila a causa di un affaticamento muscolare. Ancora out Di Gennaro (stiramento di primo grado alla coscia destra) e Caicedo (anche lui stiramento).

Di Fra: "Complimenti a Inzaghi"

Di Francesco ha elogiato l'allenatore della Lazio, protagonista di un bell'inizio di stagione. Entrambe le squadre hanno una partita da recuperare (Udinese e Sampdoria), si preannuncia un derby da brividi: "Sarà una sfida d’alta classifica e voglio fare i complimenti a Inzaghi, sta facendo un ottimo lavoro". Conclude Di Francesco, sportività e applausi all'avversario prima di tutto: "Ha grandi capacità di mantenere unito il gruppo in un ambiente non facile".