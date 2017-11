L'avventura di Luigi Delneri sulla panchina dell'Udinese è ormai giunta al capolinea. La società bianconera ha infatti deciso di sollevare dall'incarico l'attuale guida e puntare su Massimo Oddo. Decisiva la sconfitta maturata nella giornata di ieri contro il Cagliari, il gol di Joao Pedro e una posizione in classifica non certo ottimale hanno convinto la famiglia Pozzo a cambiare. La scelta è così ricaduta sull'ex allenatore del Pescara che è dunque pronto a firmare il suo nuovo contratto. Nelle prossime ore, infatti, è prevista la chiusura definitiva dell'accordo, i contatti tra le parti sono stati positivi e si va dunque verso la svolta. Delneri verrà così esonerato, al suo posto è già pronto Massimo Oddo che dovrà cercare di risollevare la squadra momentaneamente al 14º posto in classifica con 12 punti conquistati dopo 12 giornate e un rendimento altalenante in questo inizio di stagione.

Atteggiamento della squadra poco convincente

Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore con la maglia del Milan nel 2012, Oddo ha iniziato la carriera di allenatore delle giovanili del Genoa prima e del Pescara poi. Proprio in Abruzzo l'ex centrocampista ha conquistato una promozione in Serie A e lo scorso 14 febbraio è stato esonerato dopo 80 partite in carica. Il suo obiettivo ora è quello di migliorare il bilancio di quattro vittorie e otto sconfitte per quanto riguarda l'Udinese in queste prime partite in Serie A; sono 23 gol i subiti dalla squadra bianconera e 18 quelli segnati. La sconfitta - e soprattutto la prestazione - dell'ultimo turno hanno così segnato il destino di Delneri, che era stato scelto a sua volta per sostituire Iachini il 3 ottobre del 2016. Dopo il 13º posto conquistato lo scorso campionato si chiude dopo 43 partite la sua avventura in Friuli. Le ultime ore di riflessione da parte dei vertici societari dell'Udinese, poco convinti dell'atteggiamento della squadra, hanno portato a questa decisione definitiva. Quello di Oddo era un profilo già sondato prima che l'Udinese vincesse due partite di fila nelle scorse settimane. Ora la sua avventura alla guida di Maxi Lopez e compagni può davvero iniziare. Si attende solo l'annuncio.