14.50 - Montella a Sky Sport24: "Colpa di tutti, mia per la parte tecnica"

Montella commenta amaro il suo esonero: "All'inizio si sono alzate un po' troppo le aspettative, e in questo abbiamo sbagliato tutti. Ma per la parte tecnica la colpa è mia. Sono dispiaciuto soprattutto per la tempistica. La squadra mi seguiva, stava crescendo. Dopo le difficoltà e le incomprensioni iniziali andava meglio. Ma va accettato, il calcio è così, alle volte paghi per errori di pochi centimetri". Infine gli auguri a Gattuso: "E' una persona leale, un amico, di lui ci si può fidare".