Milan, giovedì difficile: ora il summit con l'Uefa

L'Uefa stessa, attraverso un comunicato all'ANSA aveva voluto specificare di non aver ancora preso una decisione. Si incontreranno nelle prossime ore, a Nyon, per esaminare la situazione ma la risposta arriverà la prossima settimana. Al Milan peraltro, oltre a garanzie bancarie per 150 milioni di euro, è stata richiesta una nuova documentazione riguardo la trattativa di rifinanziamento del debito che Fassone sta portando avanti con il fondo Highbridge. L'amministratore delegato spera che la UEFA possa concedere un voluntary agreement vincolato proprio a quel rifinanziamento. Altrimenti accetterebbe di buon grado le sanzioni previste dal Settlement Agreement, sperando possa trattarsi solo di una multa o al massimo del restringimento della rosa. Aspettando notizie da Nyon, domenica però il Milan dovrà rialzare la testa contro il Bologna per non rendere ancora più amara una stagione fin qui nerissima.