Di Francesco: "Svolta dopo il ko contro il Napoli"

Eusebio Di Francesco è stato intervistato dalla radio ufficiale della Roma. L'allenatore giallorosso, sulla crescita della squadra, ha dichiarato: "Guardo sempre avanti, senza guardare indietro ciò che è stato. C’è una bella atmosfera, vengo con grande piacere la mattina nel mio ufficio".

Di Francesco ha parlato del suo calcio e del momento chiave della stagione fino a questo momento: "Cerco di essere sempre me stesso, di conseguenza portando il mio metodo e le mie idee, ma senza stravolgere. Cerco pian piano di far capire quello che voglio, la fortuna è che alcune idee sono entrate prima nella testa di calciatori e tifosi. Cerco di costruire e non distruggere, le persone mi sorridono e mi auguro che questo resti per tanto tempo e non si leghi a qualche risultato. Dico sempre che bisogna trattare vittorie e sconfitte allo stesso modo. Le sconfitte possono essere anche salutari, ma mi auguro di averne sempre meno, se sono zero è anche meglio. Ma in certi contesti possono anche farci svoltare, come quella contro il Napoli, che dal punto di vista del cambio di rotta ci ha dato qualcosa".