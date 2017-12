Del Piero: "Dybala deve giocare per essere felice"

Juventus-Inter è terminata 0-0, una partita molto combattuta a livello fisico, ma che ha regalato poche emozioni dal punto di vista delle occasioni. L'Inter ha comunque avuto il miglior attacco a disposizione per far male alla difesa bianconera, mentre Allegri ha scelto di rinunciare a Dybala dall'inizio optando per il trio Cuadrado-Mandzukic-Higuain. Una scelta che ad Alex Del Piero non è piaciuta, come dichiarato a Sky Calcio Live già prima dell'inizio della gara: "Concettualmente il mio numero 10 deve giocare le partite importanti. non mi importa se non segna da tre partite - spiega l'ex capitano bianconero -. Deve giocare perché è lui la chiave di questa squadra, perché collega centrocampo e attacco, perché fa gol e assist e perché non ha una riserva. Higuain ha Mandzukic, Cuadrado ha Douglas Costa. In quel ruolo la Juve non ha uno all’altezza di Dybala. Ha sbagliato pochissimo fin’ora Allegri, se non quasi nulla. Ogni volta che ha cambiato anzi ha trovato sempre situazioni ideali. Ha il polso della situazione ben chiaro e le sue scelte vanno comunque rispettate". Del Piero ribadisce poi il concetto alla fine del match, con l'argentino in campo solo per un quarto d'ora: "Me lo aspettavo dentro prima, 15 minuti sono un po’ pochini - continua -. E poi non ho visto una bella faccia. C’è la necessità di trovare un po’ di gioia, di entusiasmo. Non vorrei che questa tensione avvertita non ricadesse poi sulle sue prestazioni. A mio avviso questa panchina non gli è piaciuta. Se la Juve voleva vincere di più la partita poteva rischiare qualcosa in più anche inserendo Douglas Costa".