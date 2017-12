Szczesny: "Juve scelta migliore per mia carriera"

"Credo che venire alla Juventus sia stata la scelta giusta per la mia carriera. Rimpianti dell'Arsenal? Loro hanno un grande portiere come Cech, quindi siamo tutti contenti". Wojciech Szczesny è uno dei segreti dietro alla crescita dei bianconeri nelle ultime settimane e a Torino pare aver trovato la sua consacrazione definitiva: "Spero di restare a lungo qui, mi piace la stabilità nella vita e non cambiare squadra ogni 2-3 anni - racconta in esclusiva ai microfoni di Sky Sport -. Ma non voglio pensare a cosa succederà tra 10 anni, il mio obiettivo adesso è solo la partita di sabato". Il portiere è stato uno dei grandi protagonisti che ha permesso alla squadra di Allegri di mantenere la porta inviolata per 8 partite di fila. L'ultimo grande intervento l'ha compiuto nel big match di sabato scorso, neutralizzando il tiro di Schick: "Ho visto solo che aveva sbagliato il retropassaggio Benatia - spiega -. Eravamo uno contro uno, quindi ho provato a chiudere l'angolo per l'attaccante e lui mi ha tirato addosso. Credo che sia stato più lui a sbagliare che a salvare io la Juve. Ragionamento o istinto? Lui era 25 metri avanti quando ha preso la palla, in quel momento hai due-tre secondi per ragionare sulla situazione. Così sono uscito 5 metri avanti e per fortuna lui ha sbagliato. Negli spogliatoi sono rimasti tutti contenti perché il mister ci ha dato due giorni liberi. Grazie a quella parata abbiamo ottenuto due punti e due giorni liberi, quindi eravamo tutti felici. È stata una parata importante, ma non era difficile".