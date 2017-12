Il Napoli può laurearsi Campione d'Inverno già venerdì sera contro il Crotone di Zenga. Le milanesi, reduci entrambe dai 120' in Coppa Italia, fanno i conti con le assenze. Il Benevento cerca ancora la prima vittoria in campionato. Lo scorso anno il primo successo in A della matricola Crotone fu proprio contro la squadra di Maran. La Roma di Eusebio di Francesco riceve un Sassuolo reduce da due vittorie senza subire gol. Il Torino è in ansia per le condizioni di Belotti. Chiuderà il 2017 il posticipo tra Verona e Juventus.

CROTONE-NAPOLI, venerdì ore 20:45 (SKY SUPER CALCIO HD)

Crotone: In difesa mancherà lo squalificato Ajeti. Zenga potrebbe riproporre Simic che si è completamente ristabilito. Per il resto non dovrebbero esserci cambi rispetto alla formazione vista a Roma contro la Lazio. Il tridente probabile è quindi quello composto da Trotta, Budimir e Stoian.

Napoli: Sarri potrebbe ruotare qualcuno tra difesa e centrocampo. Ad inizio 2018 c'è anche la semifinale di Coppa Italia e quindi occhio a Diawara e Zielinski che si candidano per un posto da titolari. In difesa non ci sarà Mario Rui, squalificato. Le fasce quindi sembrano già fatte con Maggio a destra e Hysaj a sinistra.



FIORENTINA-MILAN, sabato ore 12:30 (SKY SUPER CALCIO HD)

Fiorentina: Pioli pare orientato a voler confermare il 3-5-2 visto settimana scorsa. In difesa quindi il sacrificato sarà Laurini con Pezzella che torna titolare con Victor Hugo e Astori a completare il reparto. Biraghi e Chiesa saranno gli esterni di centrocampo mentre davanti occhio solo a Thereau: il francese è reduce da prestazioni piuttosto opache e non è detto che sia nell'XI titolare al 100%.

Milan: La Coppa Italia ha portato una vittoria nel derby ma 120' che potrebbero pesare sulle gambe oltre a qualche infortunato. Abate e Kalinic verranno valutati oggi. Calabria e Cutrone sono in pole per partire nell'XI titolare. A centrocampo si dovrebbe rivedere Montolivo. In porta sarà sicuramente assente Gianluigi Donnarumma. Storari, fermatosi nel riscaldamento pre derby, potrebbe essere fuori causa. Altra maglia da titolare in vista per Antonio Donnarumma.



ATALANTA-CAGLIARI, sabato ore 15:00 (SKY CALCIO 4 HD)

Atalanta: Gasperini non dovrebbe rinunciare a Josip Ilicic che dovrebbe quindi far parte della formazione titolare. Il sacrificato sarebbe De Roon con l'arretramento di Cristante. Gomez e Petagna sono confermati mentre in difesa cerca spazio Palomino.

Cagliari: Ogni settimana Diego Lopez deve ridisegnare la formazione. Contro il Cagliari mancherà Joao Pedro per squalifica. Il 3-5-2 dei sardi ritrova Cigarini in mezzo al campo ma davanti, al posto del brasiliano, dovrebbe toccare a Farias. A destra Faragò punta a recuperare la maglia da titolare ma il ballottaggio con Van der Wiel è più vivo che mai.



BENEVENTO-CHIEVO, sabato ore 15:00 (SKY CALCIO 6 HD)

Benevento: Letizia non è ancora al meglio. Se De Zerbi dovesse confermare Djimsiti a destra ecco che si rivedrebbe il 4-4-2 già sperimentato contro il Genoa. A centrocampo possibile conferma per Lombardi. Davanti solito ballottaggi tra Puscas e Armenteros con l'ex primavera dell'Inter favorito sullo svedese.

Chievo: Maran potrebbe dare ulteriore minutaggio a Jaroszynski sulla sinistra. Al centro ballottaggio Tomovic-Dainelli. Poco o nulla dovrebbe cambiare a centrocampo mentre in attacco Pellissier spera in una maglia da titolare. L'aostano si gioca il posto con Pucciarelli.



BOLOGNA-UDINESE, sabato ore 15:00 (SKY CALCIO 5 HD)

Bologna: Donadoni sarà privo di Poli, fermato dal giudice sportivo. Al fianco di Pulgar e Donsah potrebbe toccare quindi a Nagy che resta favorito su Taider. In attacco ci sono varie soluzioni: sono tornati a pieno regime sia Palacio che Di Francesco ma Donadoni potrebbe non rischiarli dal 1' per evitare nuovi problemi. In pole c'è ancora Krejci.

Udinese: Oddo recupera Samir con Nuytinck che però è reduce da ottime prestazioni e, al momento, dovrebbe conservare la maglia da titolare. A centrocampo non dovrebbero esserci novità con Behrami confermato al centro. Davanti De Paul potrebbe invece tornare dal 1' a supporto di Lasagna.



ROMA-SASSUOLO, sabato ore 15:00 (SKY SPORT 1 HD)

Roma: Qualche dubbio per Di Francesco soprattutto a centrocampo. Ci sono De Rossi e Nainggolan diffidati e il tecnico potrebbe tenerne conto in fase di scelta. Davanti invece stanno tutti bene compreso Defrel che è tornato a disposizione. Difficile che il francese possa candidarsi per una maglia da titolare. Un po' più probabile l'impiego iniziale di Schick.

Sassuolo: Il 4-3-3 di Iachini è diventato un mini-fortino. Difesa e centrocampo vanno quindi verso la conferma con Lirola ancora favorito su Gazzola. Davanti il solito Matri prova a far cambiare idea al mister sull'XI di partenza ma il titolare dovrebbe ancora essere Falcinelli con Politano e Berardi ai suoi lati.



SAMPDORIA-SPAL, sabato ore 15:00 (SKY CALCIO 3 HD)

Sampdoria: Giampaolo potrebbe riservare sorprese in difesa dove Sala, Murru e Regini lottano per tornare titolari. In mediana torna a disposizione Linetty che però, con tutta probabilità, partirà dalla panchina. Per Zapata c'è anche la chance di essere nell'XI titolare.

Spal: L'unica 'variazione sul tema' di Semplici rispetto alla sfida pareggiata con il Torino potrebbe riguardare Felipe che ha superato i problemi alla schiena e punta a tornare titolare. In questo caso sarebbe Cremonesi a slittare in panchina. Davanti la coppia Antenucci-Floccari dovrebbe essere confermata con Paloschi da utilizzare come arma a gara in corso.



TORINO-GENOA, sabato ore 15:00 (SKY CALCIO 2 HD)

Torino: Mihalovic ha un problema per reparto. Lyanco non è al meglio e Ansaldi è ancora ai box. Burdisso e Molinaro i candidati per i ruoli di centrale ed esterno basso a sinistra. In mezzo non ci sarà Baselli causa squalifica. Al suo posto probabile chance per Obi. E poi c'è il 'Gallo' Belotti, colpito di nuovo dalla sfortuna. Il problema al ginocchio potrebbe fargli saltare l'ultima del 2017. Il tridente quindi potrebbe essere formato da Iago Falque, Niang e Berenguer con Edera possibile sorpresa.

Genoa: Bertolacci rischia il posto per un problema muscolare. Spolli si è ristabilito ma Rossettini è ancora favorito. Davanti continua l'eterno ballottaggio tra Lapadula e Pandev. L'azzurro, match winner contro il Benevento, prova a scalzare il macedone ma Ballardini ha idea di confermare ancora il 34enne di Strumica.



INTER-LAZIO, sabato ore 18:00 (SKY SPORT 1 HD)

Inter: In Coppa Italia il turnover è stato minimo. Di sicuro mancheranno D'Ambrosio e Miranda. Al loro posto Ranocchia e uno tra Cancelo e Dalbert. Sull'altro versante si potrebbe rivedere Santon. Dopo le varie soluzioni sulla trequarti, Spalletti dovrebbe tornare con Vecino e Gagliardini davanti alla difesa e con Borja Valero alle spalle di Icardi.

Lazio: La formazione anti-Inter pare fatta per 10/11. L'unico dubbio di Simone Inzaghi riguarda il ballottaggio tra Wallace e Bastos col primo leggermente favorito. Sulla destra più Marusic di Basta mentre Nani torna convocabile. Unici ancora ai box: Di Gennaro e Caicedo.



VERONA-JUVENTUS, sabato ore 20:45 (SKY SPORT 1 HD)

Verona: Caceres ha recuperato dal problema che lo aveva fermato nel riscaldamento della sfida contro l'Udinese. Con Ferrari confermato a destra, l'ex difensore bianconero si occuperà della fascia opposta con Romulo esterno di centrocampo. Davanti ancora assente Cerci. Vivo il ballottaggio tra Pazzini e Kean con il primo leggermente favorito.

Juventus: Allegri ha già deciso su Dybala? Sarà l'ennesima panchina. Molto probabilmente no il che significa tornare al 4-2-3-1 con Cuadrado e Mandzukic a completare il trio dietro ad Higuain. In difesa occhio alle qquotazioni di Lichtsteiner mentre in porta dovrebbe toccare ancora a Szczesny.