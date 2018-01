Candreva: "Mi piacerebbe giocare in Premier"

Spalletti tanta roba. La Premier? Ci vorrei proovare…

Merito del grande rendimento della squadra nerazzurra e di Antonio Candreva in questa prima parte di stagione può essere attribuito a Luciano Spalletti. A confermarlo lo stesso numero 87 dell’Inter: "Spalletti è un allenatore di grande livello – ha detto l’ex Lazio -, sono felice di essere guidato da lui in questo momento della mia carriera. Lavora tanto sulla concentrazione, è una persona molto meticolosa. Con lui si impara sempre qualcosa di nuovo. E’ tanta roba… Giocare a San Siro? Non ho mai sentito la pressione di questo stadio. Di certo il pubblico nerazzurro è molto competente, un pubblico che ha visto tantissimi fuoriclasse. Di conseguenza è normale che pretenda un calcio e delle prestazioni di un certo livello. Ecco perché dobbiamo stare attenti e cercare di sbagliare il meno possibile". E in chiusura anche una speranza per il futuro, dopo essere stato spesso accostato ad alcuni club di Premier League – su tutti il Chelsea di Antonio Conte -, Candreva ha rivelato che giocare in Inghilterra sarebbe un sogno: "La Premier per me è un campionato eccezionale. Mi piacerebbe tanto provare a giocarci".