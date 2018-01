Difficile immaginare esordio più felice, per Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. Il 3-0 al Bologna, diretto concorrente al momento per un posto valido per l’Europa, è un segnale forte di una squadra che ha le qualità per poter ambire. L’allenatore avrà bisogno di lavorare e sfruttare questi giorni per preparare al meglio il prossimo incontro, contro il Sassuolo, in programma domenica 21 alle ore 15. La ripresa degli allenamenti avverrà la prossima domenica, tra due giorni, in modo da avere una settimana piena per avvicinarsi alla gara di campionato. Massima concentrazione, dunque, con i giocatori che non si intratterranno con i tifosi dopo la sessione di allenamento, che però potranno assistere alla seduta.

La nota ufficiale del club

“Il Torino FC riprenderà domenica 14 gennaio la preparazione in vista della partita contro il Sassuolo. Il programma di prevede una sessione a porte aperte presso lo stadio Filadelfia dalle ore 15.15. Al termine della seduta non sarà possibile svolgere la sessione di foto e autografi con i calciatori” si legge sul sito della società granata. I prossimi giorni saranno decisivi per valutare i rientri di alcuni giocatori infortunati. Su tutti, Andrea Belotti: l’attaccante dovrebbe essere recuperato per il Sassuolo, ma restano da capire le sue condizioni atletiche. Tra gli altri calciatori ai box, ci sono Ansaldi, Lyanco e Barreca.