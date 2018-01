Inter-Roma 0-1 LIVE. La sblocca El Shaarawy

PRECEDENTI

Sarà il 170° confronto in Serie A tra le due squadre: Inter avanti per 72 vittorie a 49, chiudono il bilancio 48 pareggi. L’Inter ha perso tre degli ultimi cinque match interni di campionato contro la Roma, in tutti e tre i casi subendo tre gol. L’Inter non vince da cinque partite di campionato (3N, 2P): la striscia peggiore per i nerazzurri dallo scorso maggio, quando arrivarono a quota otto. Nell’arco di queste ultime cinque giornate, nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Inter, due (come il Crotone); segue la Roma con una rete in più. L’Inter non ha segnato nell’ultima partita casalinga, contro la Lazio, dopo una serie di 11 gare interne di campionato con almeno un gol realizzato. La Roma ha perso tre delle ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni – tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 22 gare stagionali. Era dal gennaio 2016 che i giallorossi non restavano per tre gare di Serie A senza vincere (in mezzo a quella striscia di quattro match senza successi ci furono l’esonero di Garcia e il ritorno di Spalletti). Dopo 16 trasferte di Serie A a segno (41 gol segnati) la Roma ha mancato l’appuntamento con il gol nelle due più recenti, con Chievo e Juventus. I giallorossi non restano senza segnare per tre trasferte di campionato consecutive dall’ottobre 2005.

FOCUS GIOCATORI

Mauro Icardi ha segnato il 51.4% dei gol dell’Inter in questo campionato (18 su 35), percentuale record nei 5 maggiori campionati europei in questa stagione. Icardi è ad una rete dalle 100 marcature in Serie A. Dovesse segnare in questa partita, sarebbe il sesto più giovane di sempre a raggiungere tale traguardo, il più giovane dai tempi di José Altafini. Icardi ha segnato cinque gol in nove match di Serie A contro la Roma, quattro dei quali nelle ultime quattro sfide (doppietta all’andata). Tre i gol di Éder contro la Roma in campionato, con le maglie di Brescia, Cesena e Sampdoria. Tutte le 15 presenze di Éder in questa Serie A sono state da subentrato: nessuno è entrato più volte a partita in corso in questa stagione. Per Ivan Perisic un gol e tre assist nelle ultime quattro presenze contro la Roma in campionato. Due i suoi assist nella gara di andata, per i gol di Icardi e Vecino. Quella della gara di andata è stata l’unica rete di Matías Vecino nella Serie A 2017/18, in 18 presenze. Antonio Candreva ha creato ben 62 occasioni per i compagni in questa Serie A, inclusi otto assist vincenti: entrambi sono record nel campionato in corso. Tuttavia, Candreva è ancora a secco: è il giocatore che ha effettuato più tiri (39) senza aver segnato alcun gol nella Serie A 2017/18.

Due reti e due assist per Edin Dzeko contro l’Inter in cinque sfide in Serie A. Dzeko è il giocatore che ha tentato più volte la conclusione in questo campionato (89), nonché quello che ha centrato più volte i legni (quattro, come Immobile). L’Inter è la vittima preferita di Radja Nainggolan in Serie A: per il giallorosso cinque gol segnati in 15 sfide contro i nerazzurri. Alessandro Florenzi ha segnato due gol in Serie A contro l’Inter, tra cui la sua prima rete nel massimo campionato (settembre 2012, proprio a San Siro). Tra gli autori di almeno 10 tiri in questa Serie A, Lorenzo Pellegrini è quello con la miglior precisione: 77% di conclusioni nello specchio. Aleksandar Kolarov è il primo difensore della Serie A per tiri tentati (41), occasioni create (48), dribbling riusciti (36) e cross effettuati (149, inclusi i corner). Alisson (80%) e Samir Handanovic (78%) sono i due portieri con la miglior percentuale di parate, tra quelli con più di una presenza in questa Serie A. È Juan Jesus l’ex di questo match: per lui 110 presenze (un gol) in campionato in nerazzurro tra il 2012 ed il 2016. La prossima sarà per Kostas Manolas la presenza numero 150 con la Roma, tra campionato e coppe.

STATISTICHE & CURIOSITA'

La Roma è la squadra che ha subito meno gol in trasferta in questa stagione, quattro in otto gare esterne in Serie A. Nessuna squadra ha segnato più gol di testa dell’Inter in questo campionato (sette). Sono 12 i gol segnati dalla squadra di Spalletti nell’ultimo quarto d’ora di partita, più di ogni altro club in questa stagione in Serie A. L’Inter è la formazione che ha subito meno gol nei primi tempi (cinque) e in particolare nella prima mezz’ora di gioco (due).

La Roma è l’unica formazione a non avere ancora subito gol da fuori area nel torneo in corso. Quella giallorossa è l’unica squadra a non avere ancora recuperato punti da situazioni di svantaggio, avendo perso tutte le quattro partite in cui è andata sotto nel punteggio. L’Inter è stata complessivamente in svantaggio per soli 50 minuti in gare casalinghe in questo campionato, meno di ogni altro club. Inter (due) e Roma (quattro) sono le due squadre che in questo campionato hanno concesso meno gol su sviluppo di calcio piazzato. Le due formazioni sono prima e seconda per cross effettuati su azione: in media, 21.5 a partita per i nerazzurri e 19.6 per i giallorossi. Sono solo 19 i giocatori schierati finora dall’Inter nella Serie A 2017/18, meno di ogni altro club.