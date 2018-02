FOCUS GIOCATORI

Duván Zapata ha partecipato esattamente a un gol in ognuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Torino (due reti e un assist). Otto occasioni create, condite da due assist, per Alex Berenguer nelle tre gare con Walter Mazzarri in panchina, solo una in meno di quante ne aveva create lo spagnolo nelle sue prime 12 presenze in Serie A. M’Baye Niang ha invece segnato due gol in tre presenze dall’arrivo di Mazzarri sulla panchina granata. Per Niang due reti e tre assist negli ultimi negli ultimi quattro match di campionato contro la Sampdoria. La prossima sarà la partita numero 50 col Torino in Serie A per Adem Ljajic (13 gol e 13 assist nelle 49 precedenti): il serbo non gioca in campionato dalla partita col Napoli del 16 dicembre 2017. Contro il Benevento è tornato in campo Andrea Belotti, che non giocava dal match con la SPAL del 23 dicembre. Il “Gallo” ha trovato tre reti e un assist in cinque match di campionato contro la Samp con la maglia granata. Fabio Quagliarella, ex della partita, con la maglia della Sampdoria ha trovato il gol una sola volta in sei incontri contro i granata in Serie A, nella partita di andata di questo campionato. Quagliarella è cresciuto nel settore giovanile del Torino, con cui ha giocato le sue prime cinque partite di Serie A tra il 2000 ed il 2002; ha poi disputato in maglia granata la stagione 2004/05 in Serie B, fino al fallimento del club, per poi ritornare nel 2014 – fino al successivo trasferimento alla Samp. Sul fronte opposto, Lorenzo De Silvestri ha giocato per quattro stagioni alla Sampdoria, prima di passare al Toro: 109 presenze e nove reti in Serie A in blucerchiato. Afriyie Acquah ha indossato la maglia della Samp nella seconda metà della stagione 2014/15: 10 presenze e un gol in campionato. L’ultimo gol in Serie A di Edgar Barreto è arrivato in Sampdoria-Torino 2-0 del dicembre 2016, l’ultimo precedente a Marassi tra i due club: da allora 36 presenze in campionato senza reti. Lucas Torreira è il giocatore che ha vinto più duelli in questo campionato, 156.

ALLENATORI

Walter Mazzarri è imbattuto da allenatore contro Marco Giampaolo in Serie A: quattro vittorie e quattro pareggi in otto match. Mazzarri ha allenato la Sampdoria per due stagioni, dal 2007 al 2009: nella prima stagione chiuse il campionato al sesto posto. Mazzarri ha vinto sette dei 15 precedenti da allenatore contro la Samp in A (3N, 5P). Giampaolo ha invece ottenuto quattro successi in 10 match del massimo campionato contro il Torino (3N, 3P).

ARBITRO E DISCIPLINA

223 gare dirette finora in Serie A da Gianluca Rocchi, la decima nel campionato in corso.

Degli otto pareggi infilati dalla Sampdoria nel massimo campionato con Rocchi come direttore di gara, gli ultimi quattro sono stati consecutivi e tutti per 1-1. Tre i successi, tutti interni e con sfide terminate 2-1, e sei le sconfitte. Bilancio in perfetta parità, invece, per il Torino con Rocchi a dirigere il traffico in Serie A: nove vittorie, compresa l’ultima nel girone di andata sul campo dell’Udinese (3-2), e nove passi falsi. L’ultima sconfitta del Toro quando ha incrociato Rocchi in A risale, invece, al derby con la Juventus dello scorso campionato (3-1 in casa).