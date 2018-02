De Vrij-gol, poi il Napoli dilaga: 4-1 alla Lazio

FOCUS GIOCATORI

Nessun giocatore, infatti, ha realizzato più gol da fuori su azione di Sergej Milinkovic-Savic in questo campionato (quattro). Sette degli ultimi 10 gol in campionato di Milinkovic-Savic sono arrivati in trasferta. Tra le squadre affrontate almeno sette volte in Serie A, il Napoli è quella a cui Ciro Immobile ha segnato meno gol: uno solo, datato novembre 2012. Immobile, capocannoniere del campionato con 20 reti, ha trovato il gol solo in due delle ultime otto partite giocate in Serie A. Quattro le reti di Marco Parolo contro il Napoli in Serie A (due delle quali al San Paolo): soltanto al Milan (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato. Parolo, a segno nell’ultimo turno di campionato, ha mezzo lo zampino in 10 gol finora (quattro reti, sei assist): aveva partecipato

attivamente a nove marcature in totale nella stagione 2015/16 e 2016/17 (otto gol e un assist). Il Napoli è l’unica squadra di Serie A a cui Martin Caceres ha segnato più di un gol: due centri agli azzurri, l’ultimo dei quali con la maglia della Juventus al San Paolo nel gennaio 2015. Il primo dei tre gol in questo campionato di Stefan De Vrij è arrivato nella gara di andata all’Olimpico. Dusan Basta (Udinese, dicembre 2013) e Senad Lulic (Lazio, aprile 2014) vantano entrambi un gol contro il Napoli al San Paolo in Serie A. Solo Candreva (63) ha mandato un compagno al tiro di più volte di Lorenzo Insigne (59) e Luis Alberto (57) in questo campionato. Insigne, in particolare, è il giocatore che ha partecipato a più tiri in questo campionato: 151 tra conclusioni e assist. Insigne ha segnato soltanto cinque gol in questo campionato: lo scorso anno, a questo punto della stagione, era a quota sette reti e ne realizzò 11 tra la 24esima e la 38esima giornata. L’ultima doppietta in campionato di Insigne è arrivata contro la Lazio, nel match di aprile 2017. José Callejón ha segnato in tre degli ultimi quattro incroci di Serie A contro la Lazio (uno nel match di andata), ma nessuno di questi gol è arrivato al San Paolo. Marek Hamsik ha trovato la sua prima doppietta in Serie A proprio contro la Lazio, nel gennaio 2008. Hamsik è a quota 98 gol in Serie A, a meno due dalle 100 reti nel massimo campionato. Allan ha segnato tre gol in questo campionato, tutti in casa e ha già eguagliato il suo record di reti in una singola stagione di A (2015/16): per lui un gol alla Lazio, il suo primo siglato al San Paolo con la maglia del Napoli in campionato (settembre 2015). Anche il primo gol in Serie A con la maglia del Napoli di Jorginho è arrivato contro la Lazio, su rigore nel match di andata all’Olimpico. Kalidou Koulibaly e Bastos sono i difensori ad aver segnato più gol in questo campionato: quattro ciascuno e per il difensore del Napoli uno nella gara di andata. Dries Mertens ha segnato quattro gol nelle ultime tre presenze in Serie A, dopo esser rimasto a secco nelle precedenti nove. Mertens contro la Lazio ha segnato soltanto due reti in otto sfide di campionato, una delle quali è arrivata proprio nel match di andata. Il belga ha segnato 14 gol finora. Lo scorso anno era a quota 16 in campionato dopo 23 giornate e a fine stagione arrivò a 28 reti.

ALLENATORI

Tra le squadre affrontate in Serie A da allenatore, il Napoli è quella contro cui Simone Inzaghi ha conquistato meno punti (solo uno in tre gare) e l’unica contro cui non ha mai vinto. Due vittorie per Sarri e un pareggio nei tre match di A tra Inzaghi e l’ex tecnico dell’Empoli. Maurizio Sarri ha vinto cinque delle sette sfide di campionato da allenatore contro la Lazio (1N, 1P): solo contro il Torino (sei) ha raccolto più vittorie nel massimo campionato. Sarri festeggerà in questa giornata la panchina numero 100 con il Napoli in Serie A.

ARBITRO E DISCIPLINA

Luca Banti ha diretto 203 partite di Serie A in carriera, 10 in questa stagione: con lui nel campionato in corso ha vinto per cinque volte la squadra ospite (due successi casalinghi, tre pareggi). Banti ha arbitrato quattro sfide di campionato tra Napoli e Lazio, tutte vinte dai campani: ben 12 le reti segnate dai partenopei in questi quattro match. In generale, il Napoli ha vinto 14 dei 28 incontri di Serie A arbitrati da Banti (8N, 6P), mentre la Lazio si è imposta in sei delle 17 partite

in cui ha incrociato questo direttore di gare (3N, 8P). Il Napoli è la formazione che ha commesso meno falli finora in campionato (229).