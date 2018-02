Di Francesco: "La vittoria è un punto di partenza"

"Under creciuto tanto, Dzeko deve avere più determinazione"

Grande protagonista della gara è stato Cengiz Under, autore di una doppietta: "Con me lavora anche a livello individuale, per i movimenti tra le linee e senza palla – prosegue - E' cresciuto veramente tanto, prima era abituato a muoversi d'istinto. Ha la capacità di andare anche sul piede debole”. In gol anche Edin Dzeko: “Dopo Dybala è il calciatore che ha tirato di più in porta. Le situazioni che ha avuto non sono state poche, è mancato un po' in determinazione per trasformare in gol tutto quello che si è creato. Io voglio metterlo in condizione mettendogli un attaccante al fianco e in queste ultime gare ha partecipato di più alla manovra, i gol arriveranno col tempo. Deve lavorare e capire che deve impegnarsi un po' di più".