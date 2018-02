PRECEDENTI A NAPOLI

Il Napoli ha vinto nove partite casalinghe di Serie A contro la Spal (incluse tutte le ultime quattro): due pareggi e tre successi dei ferraresi completano il bilancio; tutte queste sfide sono state disputate tra il 1952 e il 1968. La Spal è rimasta a secco di gol in tre delle ultime quattro trasferte contro il Napoli in Serie A, tante quante le era capitato nelle 10 precedenti.

STATO DI FORMA

Con una vittoria il Napoli stabilirebbe il proprio record di successi consecutivi in un singolo campionato di Serie A: nove. È attualmente a quota 63 punti – nell’era dei tre punti a vittoria solo l’Inter nel 2006/07 (66) ha fatto meglio dopo 24 partite di Serie A. Con solo 15 reti subite, inoltre ha la miglior difesa di questo campionato (alla pari della Juventus). Era dalla stagione 1987/88 che gli non subivano cosi pochi gol dopo 24 giornate in A. Nelle ultime 11 partite di campionato, la Spal ha ottenuto sette punti – solamente il Chievo (cinque) ne ha raccolti meno nel parziale; ha guadagnato solamente sei punti fuori casa nel campionato in corso; solo il Benevento ha fatto peggio, non raccogliendone alcuno in trasferta. La squadra ferrarese, dopo aver mantenuto la porta inviolata nella prima sfida esterna vs Lazio in questa Serie A, ha sempre subito gol nelle successive 11 gare in trasferta: 22 reti. Il Napoli è a una sola sconfitta dalle 700 partite perse nel massimo campionato italiano.

STATISTICHE GENERALI

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio (21) e allo stesso tempo l’unica a non averne perso alcuno una volta sopra nel punteggio nel campionato in corso. Insieme alla Lazio, inoltre, è una delle due squadre ad aver segnato più reti nel primo tempo in questa Serie A (27), dall’altra parte invece la Spal è la formazione che ha concesso il maggior numero di gol nei primi 30' di gioco (17). Il Napoli mantiene un possesso palla medio più alto (63%) in questo campionato e quella che subisce meno conclusioni (187). La Spal invece la terza formazione per numero di conclusioni concesse nel campionato in corso: 385, meno solo di Verona (453) e Chievo (404).

Gli ospiti hanno mandato in gol solamente otto giocatori diversi sin qui in campionato, nessuna squadra ne conta meno. La Spal è la squadra che ha subito più gol nel quarto d’ora iniziale di partita in questa Serie A (otto) – appena sopra in questa classifica il Napoli, a quota sette. Gli uomini di Sarri hanno segnato sette reti nei primi 15 minuti di gioco nel campionato in corso, meno solo della Lazio (otto). Per la Spal un solo gol di testa in questa Serie A, solo il Crotone è ancora a secco di reti con questo fondamentale. Napoli e Inter, poi, sono le uniche due squadre che hanno sempre mandato in campo quattro giocatori in questo campionato, per gli azzurri:Hamsik, Mertens, Callejón e Allan.

FOCUS GIOCATORI

Dries Mertens non ha mai perso una partita di campionato in cui ha segnato (39V, 6N) – in questo secolo è il giocatore che ha trovato il gol in più partite di Serie A (45) senza perdere nessuna di queste. Mertens ha realizzato cinque gol nelle ultime quattro presenze in campionato, dopo esser rimasto a secco nelle precedenti nove. Il belga non ha mai segnato per cinque gare di fila in Serie A.



Lorenzo Insigne non trova il gol da sei partite di Serie A – non arriva ad almeno sette di fila senza reti nella competizione da novembre 2016. Solo Candreva (63) ha mandato un compagno al tiro di più volte di Insigne (60) in questo campionato. Lorenzo Insigne e Federico Viviani hanno centrato quattro legni nella Serie A in corso, nessuno ne ha colpiti di più.



Marek Hamsik è a quota 98 gol in Serie A, a meno due dalle 100 reti nel massimo campionato. Sergio Floccari ha realizzato sei gol contro il Napoli in Serie A: a nessuna squadra ha segnato di più. Sergio Floccari (classe 1981) è il giocatore più “anziano” ad aver segnato almeno due reti in questo campionato; i tre gol da inizio torneo sono tutti arrivati in match fuori casa. L'ultima volta che José Callejón ha sia segnato che fornito un assist in campionato risale proprio al match d’andata contro la Spal.



Alberto Paloschi ha segnato una doppietta contro il Napoli nell’agosto del 2013, quando vestiva la maglia del Chievo Verona. Il primo e unico gol di Pasquale Schiattarella in Serie A è arrivato contro il Napoli nella gara d’andata. Nello stesso match Federico Viviani ha realizzato la sua prima rete in campionato con la Spal. La prossima sarà la presenza numero 50 di Alberto Grassi in Serie A; il centrocampista italiano è stato acquistato dal Napoli nel gennaio 2016, tuttavia con la squadra partenopea non ha collezionato alcuna presenza in campionato. Kalidou Koulibaly ha segnato quattro reti in questo campionato, nessun difensore ha fatto meglio.

ALLENATORI

L’unica sfida in Serie A tra Maurizio Sarri e Leonardo Semplici è quella della gara d’andata: 3-2 a favore dei partenopei.

ARBITRO E DISCIPLINA

Napoli è la squadra che ha commesso meno falli finora nei top-5 campionati europei di questa stagione (234); 45^ direzione di gara per Claudio Gavillucci in Serie A, 12ª in questa stagione. Il Napoli ha vinto nell’unico precedente arbitrato da Gavillucci in Serie A: 3-1 nel gennaio 2017 con il Pescara; la Spal, invece, è uscita sconfitta nell’unica gara diretta da Gavillucci in Serie A: settembre 2017 contro l'Inter.