Super Sunday su Sky Sport: da United-Chelsea a Roma-Milan, osservati speciali anche Spurs e Gunners

Juve-Atalanta e Roma-Milan, in campo in Serie A le "belle d'Europa"

Non solo Premier in questo Super Sunday: alle 15 imperdibile appuntamento con Diretta Gol, che prevede in contemporanea Samp-Udinese, Verona-Torino e Sassuolo-Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal 5-1 sulla Steaua che ha permesso ai biancocelesti di proseguire la loro avventura in Europa League, dove agli ottavi affronteranno la Dynamo Kiev. Prima di ospitare gli ucraini, però, ci sono Sassuolo e Juve in Serie A e il Milan in Coppa Italia. Calendario bello fitto per la Lazio, che sta vivendo un periodo gratificante ma intenso.

Terminate le partite delle 15 c'è tempo per un breve pit stop perché la Serie A riserva due partite che garantiscono spettacolo. Alle 18 su Sky Supercalcio HD c'è Juventus-Atalanta: i bianconeri, a una distanza dalla capolista Napoli, hanno l'opportunità di portarsi in vetta in attesa del Monday Night degli uomini di Sarri a Cagliari. L'Atalanta di Gasperini, però, eliminata dall'Europa League, vuole riguadagnarsi l'accesso alla competizione continentale di cui è stata una meravigliosa realtà, risalendo la classifica. La Dea è al momento ottava con 38 punti, ma il distacco da Milan e Samp (41) è alla portata.

Dopo Juve-Atalanta, a chiudere questo Super Sunday, il posticipo dell'Olimpico tra Roma e Milan. I giallorossi, reduci dal ko in casa dello Shakhtar nell'ottavo di andata di Champions, ospitano la formazione di Gattuso galvanizzata dal passaggio del turno in Europa League. Il Milan ha ritrovato il sorriso dal successo in Coppa Italia nel derby: parlano chiaro i risultati delle ultime 11 gare dei rossoneri, che hanno totalizzato 8 vittorie e 3 pareggi, contando ben 7 clean sheet. Soltanto 4 gol subiti in queste undici partite da imbattuti. Ma la Roma, che deve difendere il terzo posto da Lazio e Inter (rispettivamente a uno e due punti), vorrà confermare il trend positivo in campionato: nelle ultime tre giornate ha battuto Verona, Benevento e Udinese, riscoprendo un asso nella manica confermatosi tale anche in Champions, il turco Cengiz Under. Chi vincerà la sfida nella sfida con Calhanoglu?