Napoli-Roma 2-4: Dzeko segna una doppietta. Primo posto a rischio per Sarri. Gol e highlights

Dzeko ribalta il Napoli

Le scelte della vigilia sono confermate da entrambi gli allenatori. Come anticipato, Hamsik non è nell'undici titolare (per via della febbre), e Sarri sceglie Zielinski, mentre Di Francesco conferma Under, l'uomo in più della Roma in questa parte di stagione. L'avvio è tutto di marca napoletana: solita trama fatta di passaggi corti, Roma tutta sotto la linea della palla e Napoli che la sblocca subito grazie a una bella iniziativa di Mario Rui sulla sinistra con palla in mezzo per il destro incrociato di Insigne. Quella che sembra essere una serata favorevole alla squadra di Sarri cambia però nel giro di 1', ovvero quando Under prende il tempo a Mario Rui, calcia di esterno sinistro con la palla che assume una strana traiettoria dopo il tocco del difensore del Napoli e batte Reina per l'1-1. Il Napoli riparte con lo stesso ritmo ma il gol del pari dà forza alla Roma che accorcia le linee senza lasciare spazio al Napoli e prova a ripartire negli spazi. Insigne ingaggia un duello tutto personale con Alisson che gli nega il gol per ben due volte. Non appena la squadra di Di Francesco si riaffaccia nella metà campo del Napoli segna il 2-1: il cross di Florenzi è una pennellata per Dzeko che batte di testa Reina (ultime tre reti in campionato sempre di testa da parte del bosniaco). Il Napoli non ci sta e si riversa nella metà campo giallorossa, Mertens sfiora il 2-2 ma il primo tempo termina 2-1 in favore della Roma. Il Napoli non subiva due reti nel primo tempo dalla gara di dicembre con la Sampdoria.