Serie A, la presentazione della 37^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La trentasettesima, e penultima, giornata di Serie A si gioca domenica 17 maggio. Alle 12.00 con Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, sarà possibile seguire in contemporanea Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il trentasettesimo turno di Serie A della stagione si gioca tutto domenica 17 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Sassuolo-Lecce. La giornata di Serie A si apre domenica alle 12.00 con le cinque partite di squadre che si giocano un posto in Champions League la prossima stagione. Juventus-Fiorentina sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, mentre Como-Parma sarà su Sky Sport 253. Sarà possibile seguirle anche in contemporanea su Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. Le altre partite di mezzogiorno saranno Genoa-Milan, Pisa-Napoli e il Derby di Roma, Roma-Lazio. Alle 15.00 scenderà in campo allo stadio Meazza l’Inter di Chivu, pronta a festeggiare scudetto e Coppa Italia, dopo la sfida contro il Verona. A seguire alle 18.00 con Atalanta-Bologna. La sera, sono tre gli appuntamenti delle 20.45: Sassuolo-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Cagliari-Torino e Udinese-Cremonese.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 37^ giornata
Domenica 17 maggio
- ore 12.00: Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 12.00: Juventus-Fiorentina su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW - [Massa]
- ore 12.00: Como-Parma su Sky Sport 253 e in streaming su NOW – [Zufferli]
- ore 12.00: Genoa-Milan su DAZN – [Sozza]
- ore 12.00: Pisa-Napoli su DAZN – [Fourneau]
- ore 12.00: Roma-Lazio su DAZN – [Maresca]
- ore 15.00: Inter-Verona su DAZN – [Calzavara]
- ore 18.00: Atalanta-Bologna su DAZN – [Perenzoni]
- ore 20.45: Sassuolo-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - [La Penna]
- ore 20.45: Cagliari-Torino su DAZN – [Arena]
- ore 20.45: Udinese-Cremonese su DAZN 1 – [Manganiello]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 37^ giornata
Sono tredici giocatori squalificati per la 37^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Alessio Romagnoli (Lazio)
- Sascha Britschgi (Parma)
- Rosen Bozhinov (Pisa)
- Felipe Loyola (Pisa)
- Isak Hien (Atalanta)
- Jhon Lucumi (Bologna)
- Zé Pedro (Cagliari)
- Pervis Estupinan (Milan)
- Rafa Leao (Milan)
- Alexis Saelemaekers (Milan)
- Matteo Politano (Napoli)
- Gvidas Gineitis (Torino)
- Kingsley Ehizibue (Udinese)