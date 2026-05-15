La trentasettesima, e penultima, giornata di Serie A si gioca domenica 17 maggio. Alle 12.00 con Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW , sarà possibile seguire in contemporanea Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il trentasettesimo turno di Serie A della stagione si gioca tutto domenica 17 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Sassuolo-Lecce. La giornata di Serie A si apre domenica alle 12.00 con le cinque partite di squadre che si giocano un posto in Champions League la prossima stagione. Juventus-Fiorentina sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, mentre Como-Parma sarà su Sky Sport 253. Sarà possibile seguirle anche in contemporanea su Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. Le altre partite di mezzogiorno saranno Genoa-Milan, Pisa-Napoli e il Derby di Roma, Roma-Lazio. Alle 15.00 scenderà in campo allo stadio Meazza l’Inter di Chivu, pronta a festeggiare scudetto e Coppa Italia, dopo la sfida contro il Verona. A seguire alle 18.00 con Atalanta-Bologna. La sera, sono tre gli appuntamenti delle 20.45: Sassuolo-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Cagliari-Torino e Udinese-Cremonese.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.