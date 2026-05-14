Bisognerà aspettare ancora qualche ora - dovranno farlo anche le decine di migliaia di tifosi che vorranno andare allo stadio - per sapere quando si giocheranno il derby di Roma e le altre quattro partite che, con l'obbligo della contemporaneità fissato per le ultime due giornate, dovranno accodarsi perché rilevanti per la corsa alla Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Una sorta di tempesta perfetta di incastri, vincoli e mancata previsione del peggiore scenario che parte dalla concomitanza, temporale e geografica, di derby e finale degli internazionali d'Italia di tennis di Roma. Il tutto con l'aggiunta della finale di Coppa Italia con la Lazio che ha determinato l'impossibilità di anticipare tutto al sabato.

L'ultima parola spetterà al Tar, a cui la Lega ha fatto definitivamente ricorso proprio mentre si giocava Lazio-Inter, al termine di una giornata di consultazioni frenetiche e tentativi di mediazione falliti.

Negli ultimi 2 giorni il derby di Roma è stato al centro di un duro scontro istituzionale a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Per ragioni di ordine pubblico, la Prefettura di Roma ha emesso lunedì un'ordinanza che vieta la disputa della partita di domenica, decretando lo slittamento a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. La decisione ha scatenato l'immediata reazione della Lega Serie A, la quale ha rigettato fermamente il provvedimento e ha depositato un ricorso d'urgenza al TAR per difendere la contemporaneità delle partite decisive in chiave Champions League.

Nelle ultime ore la Lega ha anche tentato di proporre un compromesso last-minute, offrendo di anticipare il calcio d'inizio della domenica per liberare l'area prima dell'evento tennistico. Una proposta della Lega recapitata direttamente al Ministero degli Interni: anticipare le 5 partite alle 12 e posticipare sempre di mezz'ora, alle 17.30, la finale degli Internazionali, così da creare un cuscinetto tra il deflusso dei tifosi calcistici e l'arrivo di quelli del tennis.

Niente da fare, bocciata: si resta così alla decisione del Prefetto, che ha preferito l'ipotesi di lunedì sera, precedentemente scartata per ragioni di ordine pubblico, a quella di una domenica a pranzo ancora meno gestibile.

Al momento dunque le 5 partite restano fissate per lunedì sera alle 20.45, almeno fino alla decisione del Tar, che difficilmente cambierà l’esito finale. Ma a questo punto è lecito aspettarsi di tutto.