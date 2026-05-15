Arbitri Serie A, le designazioni per la 37^ giornata

Serie A

Sarà Fabio Maresca ad arbitrare il derby di Roma, sfida in programma domenica 17 maggio alle 12.00 come le altre quattro partite inserite nella corsa Champions. Massa designato per Juve-Fiorentina (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), Sozza per Genoa-Milan. C'è Fourneau per Pisa-Napoli, Zufferli fischierà invece Como-Parma (su Sky). Alle 18 Atalanta-Bologna è affidata a Perenzoni. Ecco tutte le designazioni

SERIE A, GLI ORARI DELLA 37^ GIORNATA

COMO-PARMA   Domenica 17 maggio ore 12.00 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • ZUFFERLI
  • ROSSI C. – LAUDATO
  • IV: CREZZINI
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: GARIGLIO


GENOA-MILAN     Domenica 17 maggio ore 12.00

  • SOZZA
  • LO CICERO – CECCONI
  • IV: MARCHETTI
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: PAGANESSI


JUVENTUS-FIORENTINA     Domenica 17 maggio ore 12.00 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • MASSA
  • MELI – ALASSIO
  • IV: MARINELLI
  • VAR: CHIFFI
  • AVAR: MERAVIGLIA


PISA-NAPOLI     Domenica 17 maggio ore 12.00

  • FOURNEAU
  • PRETI – BIFFI
  • IV: GALIPO’
  • VAR: MAGGIONI
  • AVAR: CAMPLONE


ROMA-LAZIO    Domenica 17 maggio ore 12.00

  • MARESCA
  • PERETTI – PERROTTI
  • IV: FABBRI
  • VAR: DI BELLO
  • AVAR: ABISSO


INTER-VERONA     Domenica 17 maggio ore 15.00

  • CALZAVARA
  • COSTANZO – PASSERI
  • IV: COLLU
  • VAR: SANTORO
  • AVAR: GIUA


ATALANTA-BOLOGNA     Domenica 17 maggio ore 18.00

  • PERENZONI
  • GARZELLI-GRASSO
  • IV: ZANOTTI
  • VAR: PEZZUTO
  • AVAR: SERRA


CAGLIARI-TORINO     Domenica 17 maggio ore 20.45

  • ARENA
  • BERCIGLI – REGATTIERI
  • IV: PERRI
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: PRONTERA


SASSUOLO-LECCE    Domenica 17 maggio ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • LA PENNA
  • ROSSI L. – FONTEMURATO
  • IV:       DI MARCO
  • VAR:     DOVERI
  • AVAR:     DIONISI


UDINESE-CREMONESE    Domenica 17 maggio ore 20.45

  • MANGANIELLO
  • BERTI – VECCHI
  • IV: FERRIERI CAPUTI
  • VAR: MARINI
  • AVAR: COSSO

