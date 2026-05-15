Sarà Fabio Maresca ad arbitrare il derby di Roma, sfida in programma domenica 17 maggio alle 12.00 come le altre quattro partite inserite nella corsa Champions. Massa designato per Juve-Fiorentina (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), Sozza per Genoa-Milan. C'è Fourneau per Pisa-Napoli, Zufferli fischierà invece Como-Parma (su Sky). Alle 18 Atalanta-Bologna è affidata a Perenzoni. Ecco tutte le designazioni
COMO-PARMA Domenica 17 maggio ore 12.00 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- ZUFFERLI
- ROSSI C. – LAUDATO
- IV: CREZZINI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: GARIGLIO
GENOA-MILAN Domenica 17 maggio ore 12.00
- SOZZA
- LO CICERO – CECCONI
- IV: MARCHETTI
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS-FIORENTINA Domenica 17 maggio ore 12.00 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- MASSA
- MELI – ALASSIO
- IV: MARINELLI
- VAR: CHIFFI
- AVAR: MERAVIGLIA
PISA-NAPOLI Domenica 17 maggio ore 12.00
- FOURNEAU
- PRETI – BIFFI
- IV: GALIPO’
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: CAMPLONE
ROMA-LAZIO Domenica 17 maggio ore 12.00
- MARESCA
- PERETTI – PERROTTI
- IV: FABBRI
- VAR: DI BELLO
- AVAR: ABISSO
INTER-VERONA Domenica 17 maggio ore 15.00
- CALZAVARA
- COSTANZO – PASSERI
- IV: COLLU
- VAR: SANTORO
- AVAR: GIUA
ATALANTA-BOLOGNA Domenica 17 maggio ore 18.00
- PERENZONI
- GARZELLI-GRASSO
- IV: ZANOTTI
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: SERRA
CAGLIARI-TORINO Domenica 17 maggio ore 20.45
- ARENA
- BERCIGLI – REGATTIERI
- IV: PERRI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: PRONTERA
SASSUOLO-LECCE Domenica 17 maggio ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- LA PENNA
- ROSSI L. – FONTEMURATO
- IV: DI MARCO
- VAR: DOVERI
- AVAR: DIONISI
UDINESE-CREMONESE Domenica 17 maggio ore 20.45
- MANGANIELLO
- BERTI – VECCHI
- IV: FERRIERI CAPUTI
- VAR: MARINI
- AVAR: COSSO