Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha parlato del momento di difficoltà dei rossoneri in un'intervista a Gazzetta e Corriere della Sera: "Sono un combattente e non mi fermerò finché non avrò vinto. Non aver raggiunto lo scudetto è una delusione, ma se non entriamo nelle prime 4 è un fallimento. Allegri e i calciatori non sono contenti. Valuterò tutto e tutti: non si tratta solo di sostituire le persone, ma di esaminare la struttura organizzativa perché non siamo stati all’altezza"

Gerry Cardinale ha analizzato il momento di difficoltà del Milan in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera. Il numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero ha chiarito la sua volontà di vincere e di trovare una soluzione ai problemi della società, ma ha messo anche in guardia la squadra sul fatto che non qualificarsi in Champions sarebbe una grave mancanza: "Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento. Non si può sempre vincere, anche se il Milan dovrebbe, quando non lo fa è un fallimento. Max (Allegri, ndr) e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite stiamo rischiando di gettare al vento la stagione. Ora siamo concentrati nel vincere le ultime due partite. Ma, devo dire, agiamo dentro un contesto non facile: tante polemiche e tante falsità. Francamente sono un po’ deluso". da sky insider I tre possibili scenari del nuovo Milan

"Deve esserci una correlazione tra le spese e le vittorie" Cardinale ha parlato anche degli investimenti fatti in questi anni sul Milan e sul mercato: "Voglio smentire che mi interessa solo il denaro e non vincere. È assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. E quindi, questa idea che io farei una cosa senza l’obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità (e sottolineo con continuità, concetto che sfugge sempre) è ridicola. Ma appunto devono essere i risultati a parlare e quando le prestazioni non raggiungono il loro potenziale come adesso, sono decisamente agitato. Io non alleno, non segno gol, non difendo, ma posso fare la mia parte: la mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente, non solo in Serie A, ma, si spera, anche in Europa. Questo è il mio lavoro, e sono piuttosto bravo a farlo. Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi. Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo. Dobbiamo esaminare la struttura e la parte calcistica e collaborare con lo staff tecnico e il direttore sportivo per capire come possiamo lavorare meglio insieme". le ultime news Milan, da Allegri a Furlani: cosa può succedere