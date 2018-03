Roma-Torino 3-0: Manolas, Pellegrini e De Rossi lanciano Di Francesco. GOL E HIGHLIGHTS

ROMA-TORINO 3-0

56' Manolas, 73' De Rossi, 93' Pellegrini

I tre punti erano fondamentali per continuare la marcia verso la Champions League. Tre punti arrivati all'Olimpico per la Roma, decisivo un secondo tempo da big dopo una prima frazione un po' sottotono per i giallorossi, anche e soprattutto per merito del Torino. Mazzarri prepara bene la partita, ma nel secondo tempo la voglia di vincere della Roma prevale: sblocca Manolas su assist di Florenzi, poi De Rossi e Pellegrini chiudono la pratica Torino. Pochi secondi prima della partita, silenzio assordante nel minuto di raccoglimento dedicato alla memoria di Davide Astori, ex giallorosso scomparso prematuramente la notte del 4 marzo scorso.

Le scelte

Sostituire Dzeko e Fazio. L'obbligo di formazione per Eusebio Di Francesco è legato ai due squalificati dopo il bellissimo successo del San Paolo contro il Napoli. In campo, l'allenatore della Roma, sceglie Juan Jesus e Patrik Schick, confermando la maggior parte dell'undici vittorioso a Napoli: davanti ad Alisson, completano la difesa Florenzi, Manolas e Kolarov, con Strootman, De Rossi e Nainggolan a centrocampo. Le ali offensive nel 4-3-3 sono Under ed El Shaarawy, che ha vinto il ballottaggio con Diego Perotti. Walter Mazzarri se la gioca a specchio, con Sirigu in porta, De Silvestri e Ansaldi terzini con N'Koulou e Moretti centrali. Davanti alla difesa Rincon, con Acquah e Baselli mezz'ali, mentre in attacco Niang va in panchina dopo l'operazione al naso: gioca Berenguer con Iago e Belotti.

Primo tempo

Parte forte la Roma nei primi minuti, con un pressing aggressivo e un gioco verticale a cercare Schick, che spesso fa sponde per i compagni, soprattutto Kolarov e Under, mentre El Shaarawy tende a prendere una posizione più centrale in fase di possesso. All’8° minuto, però, è bravo Baselli ad andar via a De Rossi che lo trattiene a qualche metro dal limite dell’area: giallo per il capitano giallorosso, che era diffidato e salterà Crotone-Roma. È proprio la posizione ibrida di Baselli, tra mezz'ala e trequarti, a creare problemi ai giallorossi, oltre all'atteggiamento propositivo e tatticamente preparato del Toro, che gestisce il pallone con grande intelligenza e applicazione. La grossa occasione della prima frazione, inoltre, è proprio del Torino, al 34°: Iago Falque è bravo a rientrare da destra sul mancino, piede preferito, provando un tiro a effetto sul secondo palo. In questa situazione, è bravissimo Alisson, che ha un grande riflesso e devia in corner il sinistro angolato dello spagnolo, ex di turno. Nove minuti dopo, è sempre il portiere brasiliano a prendersi la scena, con una respinta su un destro da posizione centrale di Acquah: tiro potente ma non angolato. Finisce quindi il primo tempo, in cui il Torino dimostra più concentrazione della Roma, mai pericolosa in fase di tiro e un po' meno attenta degli ospiti nella gestione della palla.