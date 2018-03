"Davide ci ha lasciato tanti valori. Tutti uniti nel suo ricordo"

Pioli ha speso parole al miele anche per i tifosi della Fiorentina: “I nostri tifosi hanno a volte la lingua lunga, ma un cuore grandissimo: avrei voluto abbracciarli uno ad uno per consolarli e consolarci, e per trovare insieme la forza per andare avanti. Un ringraziamento a tutto il mondo del calcio, perché una partecipazione così piena di solidarietà è certamente merito di Davide, ma significa anche che in un mondo a volte descritto diversamente ci sono dei princìpi e di valori. La nostra proprietà si è ancora una volta contraddistinta per serietà, sensibilità e disponibilità, facendo di tutto anche per aiutare la squadra”. E ora bisogna ripartire: “Stiamo piangendo e soffrendo, poiché Davide era il nostro punto di riferimento, però noi sappiamo cosa fare per onorare la sua memoria. Di solito mi piace stimolare i giocatori dicendo: ‘Cercate di allenarvi e giocare come fosse l'ultima volta’. A Davide però non c'era bisogno di dire questo. Ci ha lasciato troppi valori da portare avanti, in particolare un seme, quello della passione, della serietà, della sensibilità: tocca a noi adesso custodirlo e fare in modo che possa germogliare. Tutti uniti, in ricordo di Davide”, ha concluso.