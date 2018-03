Serie A, le probabili formazioni della 29^ giornata

Archiviato il recupero tra Juventus e Atalanta, che ha permesso ai bianconeri di aumentare a +4 il vantaggio in classifica sul Napoli, la 29a giornata si apre con la sfida tra due squadre in difficoltà: l'Udinese è reduce da quattro sconfitte consecutive mentre il Sassuolo non ha ancora vinto una gara nel 2018. Poi toccherà alla Juventus che punta a mettere ulteriore pressione al Napoli. Allegri dovrebbe di nuovo ruotare un po' vista la squalifica di Benatia e un Lichtsteiner non al meglio. Spalletti deve risolvere un paio di ballottaggio mentre Giampaolo potrebbe dover rinunciare a Viviano. Nella Roma c'è da sostituire De Rossi e probabilmente quello non sarà l'unico cambio di Di Francesco. Il Milan, dopo l'eliminazione in Europa League, dovrebbe ripartire ancora da Kalinic. Mazzarri recupera un paio di pedine fondamentali mentre nella Lazio c'è ancora Milinkovic in forse. Napoli-Genoa potrebbe essere sfida dalle formazioni scontate. In vista delle varie formazioni di Superscudetto e delle leghe private ecco il quadro completo delle probabili formazioni. E ancora buon fantacalcio a tutti.



UDINESE-SASSUOLO, sabato ore 18:00 (SKY SUPER CALCIO HD)

Udinese, in difesa tornano in due

Il 3-5-1-1 di Oddo vede il ritorno in difesa di Larsen e Danilo. Il primo ha scontato il turno di squalifica mentre il secondo si è ripreso dal problema che lo aveva tenuto fuori. Jankto dovrebbe agire in mediana al fianco di Behrami con Fofana che prova ad inserirsi. 'Solito' rebus in attacco con De Paul che dovrebbe tornare a rifinire Perica.

Sassuolo, out Peluso. Tocca a Rogerio?

Tre squalificati in casa neroverde. Iachini, per la trasferta di Udine, non potrà contare su Berardi, Peluso e Ragusa. In attacco dovrebbe trovare posto Adjapong mentre dietro ci sono varie soluzioni. La più probabile è quella che prevede Lirola a destra con Rogerio sull'altro versante. In mezzo Mazzitelli cerca spazio nell'XI titolare.



SPAL-JUVENTUS, sabato ore 20:45 (SKY SPORT 1 HD)

Spal, ancora ai box Mattiello

Nell'ultimo turno non era disponibile per squalifica ma Federico Mattiello salerà anche la sfida con la Juventus a causa di una distorsione alla caviglia. Viviani potrebbe ritrovare un posto da titolare nell'XI di partenza. Sulla corsia sinistra il ballottaggio è tra Dramé e Costa con il primo in leggero vantaggio.

Juventus, in difesa spazio a De Sciglio

L'unica 'pecca' del 2-0 nel recupero contro l'Atalanta è la squalifica di Benatia. La profondità della rosa dei bianconeri permette ad Allegri di non essere così preoccupato. Anche Lichtsteiner potrebbe rimanere fuori visto che non è al meglio. Sulla destra è proto De Sciglio. In mediana dovrebbe rivedersi Khedira mentre in attacco è prontissimo il trio Dybala-Mandzukic-Higuain.



SAMPDORIA-INTER, domenica ore 12:30 (SKY SUPER CALCIO HD)

Sampdoria, Viviano in dubbio

In casa blucerchiata si monitora Viviano. Il portiere para-rigori potrebbe saltare la sfida contro l'Inter causa lombalgia. Pronto nel caso Belec, cresciuto nella Primavera dell'Inter. Bereszynski è recuperato ed è in ballottaggio con Sala. In mezzo non ci sarà lo squalificato Linetty. Il trio di centrocampo sarà quindi composto da Barreto, Torreira e Praet.



Inter, pronti al rientro Borja e Vecino

Soliti dubbi per Spalletti che deve decidere i due mediani davanti alla difesa e il trequartista alle spalle di Icardi. Vecino e Borja Valero puntano al ritorno nell'XI titolare ma al momento è il primo ad avere le chance più concrete. Difficile che lo spagnolo possa essere un'idea sulla trequarti. In quel ruolo se la giocano Brozovic e Rafinha.



BENEVENTO-CAGLIARI, domenica ore 15:00 (SKY CALCIO 5 HD)

Benevento, Sandro torna?

De Zerbi sta recuperando quasi tutti. Antei a parte (stagione finita da tempo), contro il Cagliari mancherà lo squalificato Del Pinto ma a centrocampo tornerà Viola. Sandro, al pari di D'Alessandro, è tornato parzialmente in gruppo e punta ad esserci per questa sfida delicatissima.



Cagliari, conferma per Miangue

Contro il Benevento Lopez non dovrebbe cambiare molto rispetto alla gara contro la Lazio. Han e Farias, con tutta probabilità, si alterneranno durante la gara con il nord coreano favorito per iniziare il match. Lykogiannis non è ancora totalmente recuperato e quindi Miangue dovrebbe essere confermato sulla fascia sinistra.



CROTONE-ROMA, domenica ore 15:00 (SKY CALCIO 2 HD)

Crotone, stesso attacco per Zenga

Budimir è ancora out e lo sarà per almeno un altro mese; Rodhen è reduce da una contrattura e potrebbe recuperare ma solo per la panchina. Dietro Sampirisi è in ballottaggio con Faraoni mentre il trio d'attacco, con tutta probabilità, sarà ancora composto da Ricci, Trotta e Nailini. L'unico dubbio di formazione riguarda Stoian che al momento è favorito su Barberis. Il ballottaggio tra i due è vivo.



Roma, turnover 'forzato' in vista?

Di Francesco spera che la carica emotiva dopo l'ottimo risultato in Champions non sia svanita. A Crotone mancherà lo squalificato De Rossi; da monitorare anche il ginocchio di Under che non è al 100%. In mezzo ci sarà quindi Pellegrini con Schick che potrebbe, in caso di forfait, sostituire Under. Dall'altra parte solito ballottaggio El Shaarawy-Perotti.



MILAN-CHIEVO, domenica ore 15:00 (SKY SPORT 1 HD)

Milan, solito ballottaggio là davanti

Per il Milan non c'è tempo per ripensare all'eliminazione in Europa League contro l'Arsenal. Il Diavolo deve continuare la rincorsa alle zone nobili della classifica. Sulla destra Calabria potrebbe tornare dal 1' mentre in mezzo tornerà Biglia. Davanti dovrebbe toccare a Kalinic visto che in Europa Gattuso ha scelto il tandem Cutrone-Andrè Silva. Il croato però non è ancora sicuro di essere nell'XI titolare.



Chievo, Maran ancora con una punta?

A San Siro i gialloblù dovrebbero optare per il 4-3-2-1 con Birsa e uno tra Giaccherini e Castro alle spalle di Inglese. Non è da escludere però il solito 4-3-1-2 con, nel caso, l'impiego di Meggiorini. In difesa spazio a Dainelli con Jaroszynski che se la gioca con Gobbi per presidiare la fascia sinistra.

TORINO-FIORENTINA, domenica ore 15:00 (SKY CALCIO 3 HD)

Torino, De Silvestri e Niang recuperati

Buone notizie per Walter Mazzarri che dovrebbe in difesa dovrebbe poter contare su De Silvestri. Sicuro invece il rientro di Burdisso dopo la squalifica. Anche Niang è pronto a riprendersi il posto nella formazione di partenza. Il francese però deve battere la concorrenza di Berenguer che resta, al momento, in pole per una maglia da titolare. Ai box ci sono Lyanco, Monlinaro e Obi con quest'ultimo che sarà rimpiazzato, con tutta probabilità, da Acquah.



Fiorentina, Simeone rischia

In difesa Laurini va verso una maglia da titolare. Milenkovic infatti non è al meglio e potrebbe non essere rischiato dall'inizio. A centrocampo non dovrebbero esserci sorprese mentre in attacco Saponara va verso la conferma ma la novità potrebbe riguardare Simeone, ancora con il problema del gol. Attenzione però anche alla lista dei diffidati. Sono tre in casa viola (Biraghi, Benassi e Chiesa) e magari Pioli potrebbe preservare qualcuno



VERONA-ATALANTA, domenica ore 15:00 (SKY CALCIO 4 HD)

Verona, lesione per Kean. Fuori (almeno) un mese

Lo stop di Kean complica non poco i piani di Pecchia. Contro l'Atalanta rientra capitan Romulo e potrebbe rivedersi dalla panchina Alessio Cerci. Davanti per ora ci saranno Petkovic e Matos ma cerci potrebbe essere utilizzato come finto nove. Un'altra arma (ma a gara in corso) è il giovane Tupta. In mediana torna anche Valoti.



Atalanta, Gomez ci prova

Espulso contro la Juventus nel recupero, Mancini non sarà ovviamente disponibile per la trasferta di Verona. In dubbio Gomez: il 'Papu' è monitorato e potrebbe essere risparmiato. Spazio quindi alla coppia Ilicic-Petagna? Molto probabilmente sì, Cornelius permettendo. In difesa Caldara va verso la convocazione



LAZIO-BOLOGNA, domenica ore 20:45 (SKY CALCIO 2 HD)

Lazio, se torna Milinkovic chi esce?

Dopo la splendida qualificazione in quel di Kiev la Lazio è attesa dalla sfida col Bologna. Inzaghi dovrà valutare oggi stanchezza e condizione fisica di alcuni dei suoi. In difesa potrebbero rivedersi o Bastos o Wallace. Marusic dovrebbe tornare a presidiare la fascia destra mentre il dubbio riguarda Milinkovic-Savic che è alle prese con un fastidio muscolare. Dovesse farcela ed essere titolare, rischierebbe l'esclusione Luis Alberto.



Bologna, Palacio in rampa di lancio

Donadoni ha tutti i difensori a disposizione. Il rientro di Gonzalez potrebbe far propendere per un ritorno alla difesa a 4. Davanti Palacio è recuperato e punta a superare nelle preferenze sia Destro che Avenatti. In caso di 3-5-1-1 l'argentino sarebbe supportato da Verdi, con il 4-3-3 si aggiungerebbe un Di Francesco più 'alto'. In mezzo ancora out Poli.

NAPOLI-GENOA, domenica ore 20:45 (SKY SPORT 1 HD)

Napoli, Milik scalpita

Le notizie in casa Napoli riguardano i 'non titolarissimi'. Chiriches sta recuperando a pieno e potrebbe tornare a disposizione già da domenica ma Albiol e Koulibaly saranno la coppia di centrali titolare. In attacco Milik vorrebbe essere molto più che un'arma da utilizzare a gara in corso ma Sarri, salvo clamorose sorprese, sceglier ancora l'attacco leggero.



Genoa, Taarabt torna a disposizione

Ballardini potrebbe confermare in blocco l'XI titolare che ha iniziato la partita contro il Milan, persa poi all'ultimo secondo. Sulla destra quindi è ancora in pole Lazovic su Rosi mentre in mezzo Bessa pare ancora destinato alla panchina. Taarabt nel frattempo torna a disposizione ma al 'San Paolo', quasi sicuramente, partirà dalla panchina.