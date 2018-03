È stata la settimana dell'affermazione europea della Roma, capace - a distanza di 10 anni dall'ultima volta - di entrare tra le migliori otto squadre della Champions League. Venerdì anche il sorteggio dei quarti di finale, che ha consegnato ai giallorossi il temibile Barcellona. Tutto rimandato ad aprile, però, perchè prima la squadra di Eusebio Di Francesco deve concentrarsi sul campionato: l'obiettivo, ora che Juve e Napoli sono scappate, è di consolidare il terzo posto. Così l'allenatore giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match di Crotone: "Arriviamo carichi e vogliamo tenere il terzo posto. Non ci sarà Perotti per un fastidio muscolare, ci sarà invece Florenzi. Il resto dei convocati sono confermati. El Shaarawy titolare? Giocherà dall'inizio, sta bene e ha voglia di dimostrare il suo valore. Sono convinto che tornerà a essere decisivo come a inizio stagione. Spero che questa sarà la partita che gli permetterà di tornare al gol". Out anche De Rossi, pronto Gonalons: "Giocherà anche lui dall'inizio. Sta bene e si è allenato bene e con grande costanza. A destra tre opzioni: Under, Schick o Gerson, ci penserò nella notte".

"Barcellona? Sono felice, i quarti motivo di soddisfazione"

Parlando poi del sorteggio di Champions League, accolto in maniera positiva da tutto l'ambiente del Barcellona: "Abbiamo accolto anche noi il sorteggio con il sorriso - ha spiegato l'allenatore giallorosso - è un motivo di soddisfazione. Affronteremo i più forti al mondo con grande entusiasmo. Loro sono contenti e lo siamo anche noi, con grande umiltà. Proventi per il mercato? Non guardiamo così avanti, ma ben vengano. Questo darà forza alla società, alla squadra e al desiderio di certi giocatori che potranno arrivare alla Roma. Noi però vogliamo migliorare ancora". Ora il campionato: "Io sono abituato a guardare avanti. Potevamo fare qualche punto in più, anche se la Juve e il Napoli hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Il distacco forse è troppo ampio, ma alcuni passaggi non ci hanno permesso di restare agganciati alle due di testa. Questa situazione però ci ha fatto crescere anche dal punto di vista dell'orgoglio".