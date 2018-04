Pjanic: "Troppi episodi a sfavore con il Real"

Adesso bisogna guardare avanti. Anche perché la Juventus non ha alternative, se vuole chiudere comunque con due trofei la stagione. Se la qualificazione in Champions League è ormai compromessa, restano ancora il campionato e la Coppa Italia da portare a termine nel miglior modo possibile. “Siamo delusi, ma dobbiamo andare avanti, e c’è ancora il ritorno da giocare” ha detto Miralem Pjanic, intervistato da Sky Sport, ripensando alla partita col Real Madrid. “Ora ci stiamo preparando per la sfida di sabato in campionato, poi proveremo a passare il turno a Madrid. Non molliamo perché nel calcio può succedere qualsiasi cosa” ha proseguito il centrocampista. Il bosniaco ha poi analizzato la sfida: “Il gol in partenza ci ha fatto male ed era da evitare. Siamo stati bravi a rimanere in partita ma lo è stato anche il loro portiere, a volte la palla non vuole entrare: penso che meritavamo di fare almeno un gol. Poi Cristiano Ronaldo ha fatto due gol straordinari”.