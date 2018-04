Udinese, Oddo rischia: idea Stramaccioni

Oddo: "Responsabilità non solo mie"

Massimo Oddo ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, sottolineando come le responsabilità di questa situazione difficile non siano solo le sue: "Ho le mie responsabilità, ma vanno suddivise. Possono essere di vario genere, non solo tecnico tattico. Non sono un piagnone, non vado in conferenza a piangere. Quello che devo dire lo dico alla società, non in pubblico. Non posso sventolare ai quattro venti ciò che volevo fare, l'allenatore si mette a disposizione del club. È successo anche l'anno scorso, io non so piangere. Ritiro? I giocatori hanno parlato tra di loro e hanno capito che devono tirarsi fuori da questa situazione. Non so cosa si siano detti perché si son visti tra di loro, ma qualcosa è certamente scattato nella loro testa. Si sono assunti le proprie responsabilità e hanno chiesto al presidente di annullare il ritiro prima della gara con il Napoli, preferendo riunirsi un giorno in più prima della partita con il Crotone. Hanno davvero dimostrato maturità e voglia di uscire da questa situazione".