Napoli, un'intera citta in festa dopo la vittoria

È bastato tornare a un passo dalla vetta, arrampicandosi su quella montagna che risponde al nome di Koulibaly, per far scattare la festa a Napoli. Festa vera, folle, spontanea, apparentemente immotivata, sottolinea chi ricorda ai tifosi azzurri che la loro squadra è ancora dietro alla Juventus in classifica. Ma questa non è una notte di calcoli, non è la notte in cui si chiede di usare la testa (ci ha già pensato Koulibaly); si ragiona con la pancia, e l'istinto, ai tifosi del Napoli, dice di fare festa.

Sui social rimbalzano le testimonianze di come una città intera sia scesa nelle strade per esultare: cori, caroselli, botti. La prima festa è scattata nello spogliatoio del Napoli: subito twittata la foto di squadra (ripresa da Insigne e Hamsik sui loro profili Instagram), accompagnata da un commento semplice: "Abbiamo vinto". Sorridono tutti, Reina in fondo al gruppo in versione fantasma e un grande interrogativo: dov'è Koulibaly? Che abbia scattato lui la foto?