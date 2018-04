Diego Armando Maradona simbolo del tifo bianconero! Incredibile, ma vero… almeno nella realtà virtuale di Fifa 2018. È questa la clamorosa gaffe presente in uno dei videogiochi più famosi e diffusi al mondo: quando si avvia la partita tra Napoli e Juventus, infatti, nella curva dei tifosi bianconeri – proprio vicino la bandierina del calcio d'angolo – appare uno striscione che vede raffigurato Diego Armando Maradona, idolo storico e indiscusso del tifo napoletano. Un errore davvero clamoroso che il Pibe de Oro non ha proprio gradito. Un episodio che lo stesso Maradona ha commentato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "L'immagine mia nella curva della Juventus alla PlayStation? C’è qualcuno che sta facendo le cose sbagliate, non si possono fare certi errori. Per questo motivo ho già attivato i miei avvocati, non si può fare un errore simile in un gioco così visto", le parole del Pibe de Oro. Una gaffe davvero incredibile quella di Fifa 2018 che sul web è subito diventata virale e che accende ancora di più il duello scudetto: tra Juventus e Napoli la rivalità sportiva adesso è anche… virtuale!