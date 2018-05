La rivoluzione sul mercato di un anno fa, la Fiorentina che lotta per un posto in Europa League, obiettivo difficile da immaginare proprio a causa dei profondi cambiamenti estivi nella squadra, il dramma Astori che ha tanto colpito Firenze. Il direttore sportivo viola Pantaleo Corvino si è raccontato in esclusiva a Sky. A cuore aperto, senza nascondere parole o sensazioni. Quella più grande, che più l’ha segnato è stata proprio la scomparsa del suo capitano: “Astori? Non è stato facile per nessuno: per Firenze, la società, i nostri tifosi, tutto il mondo sportivo e calcistico”. Ripensare a quei momenti, non è facile: “È stata dura per tutti viverli”. A fine campionato, i due si sarebbero dovuti rivedere per rinnovare: “Avevo avuto un incontro con lui, perché volevo che il nostro capitano fosse convinto del progetto. E lui quando lo chiamai mi disse ‘direttore sono veramente orgoglioso perché, anche se state rivoluzionando tutto, credo in quello che andrete a fare’. Questo mi fa sentire ancora di più la sua mancanza”. Non senza un attimo di commozione, poi, Corvino parla dell’eredità che ha lasciato Astori: “Un messaggio importante che ognuno di noi dovrebbe cogliere. Io a volte lo dimentico. E quando capita penso che forse sto sbagliando perché quel suo sorriso quotidiano ci deve accomunare tutti. Bisogna vedere tutto col sorriso e non con troppi rancori”.