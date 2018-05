Qual è la Juventus migliore degli ultimi 7 anni?

Forse ci vorrà più di qualche anno e si dovranno giocare altre stagioni, prima di avere la distanza necessaria a distinguere i contorni dell’impresa sportiva che ha compiuto la Juventus negli ultimi sette anni. Basta guardare all’albo d’oro della Serie A per rendersi conto dell’unicità di quello che stiamo vivendo. La Juventus in passato si era fermata a cinque titoli consecutivi, conquistati negli anni che vanno dal 1930 al 1935, in un calcio imparagonabile con il nostro per quanto è lontano nel tempo. La stessa impresa fu eguagliata dal Torino, inarrestabile in campo e fermato solo da una tragica fine, e in tempi più recenti dall’Inter nell’era post-Calciopoli. Ma nessuno era andato oltre cinque campionati vinti consecutivamente.

Anche allargando gli orizzonti al di fuori dei confini nazionali troviamo pochi altri esempi di un dominio tanto lungo: in Francia, il Lione vinse sette titoli di fila dal 2001 al 2008, a coronamento della rivoluzione societaria portata ad ogni livello dal presidente Aulas e iniziata nel 1987; in Germania il Bayern Monaco ha appena vinto il suo sesto titolo consecutivo con tre allenatori differenti alla guida (tre titoli per Guardiola, due per Heynckes e uno per Ancelotti). Ma altre dinastie calcistiche nobilissime, come quella del Real Madrid di Alfredo Di Stefano e Ferenc Puskas, si sono fermate a cinque titoli.

Forse questi numeri cominciano a dare la misura di quanto eccezionale sia il momento storico che stiamo vivendo, e a mettere in discussione quell’opinione comune - che abbiamo maturato come una specie di paradosso percettivo - che la Juventus vinca quasi automaticamente il campionato. Una visione contestata da Allegri, che in questa ragione ha spesso ripetuto che «nel calcio vincere non è normale».

Come è cambiata la Juventus in questi anni

Non si vince se non si cambia, e per vincere con questa continuità la Juventus è dovuta cambiare continuamente. In questi anni ha perso diversi pezzi, alcuni importanti, alcuni all’apparenza imprescindibili, eppure è riuscita a non abbassare mai il proprio livello competitivo, dando l’impressione di essere la stessa di sempre. Un aspetto notato anche da James Horncastle in un pezzo su ESPN: «La Juve ha normalizzato il cambiamento».

Nel 2012/13, la prima Juventus di Antonio Conte, partì con l’idea di giocare con il 4-2-4 di origine “venturiana”: un sistema doveva permettere alla Juventus di trovare le combinazioni tra le punte centralmente, dopo aver allargato il fronte d’attacco (in rosa i bianconeri avevano già le ali Krasic e Pepe, e dal mercato estivo arrivarono Elia e Estigarribia). Conte, però, capì subito che Pirlo aveva bisogno di maggior protezione, il campione bresciano doveva preservarsi, coprendo meno spazio possibile nella fase di non possesso, per restare lucido nell’altra fase. Durante quella sua prima stagione alla guida dei bianconeri, il tecnico leccese passò prima al 4-3-3, inserendo l’energia strabordante di Arturo Vidal, poi virò verso il 3-5-2, il modulo feticcio che non avrebbe più abbandonato fino al suo addio.