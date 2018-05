"Trovare le parole è stato difficile, comincio dal numeri. 269 sono state sue partite, ha il record di imbattibilità ed è stato 89 volte capitano della Nazionale. Ha vinto di tutto ed ha 26 trofei in 22 anni di carriera. E' una persona altruista, carismatica, trasparente, ambiziosa. E' un amico e il capitano. E' stato in paradiso ed è sceso all'inferno. Noi gli saremo sempre grati. Questo anno è stato logorante, lui se lo aspettava diverso. Volevamo andare in Russia per giocare il suo sesto Mondiale. Si è visto sfumare una finale di Champions e ha visto segnare qui Koulibaly per poteva farci sfuggire lo scudetto. Poi c'è stata la finale di Coppa Italia e la gara con la Roma, con Gigi che ha vinto il settimo scudetto consecutivo. Gli eventi di questo anno non fanno cambiare la programmazione della Juventus. Noi sappiamo che il prossimo anno la porta della Juventus sarà gestita da Szcezney. Gigi ha proposte sia per ruoli fuori dal campo, che per continuare a gicoare. Lui ha il mio supporto qualsiasi scelta farà: io voglio solo dirgli grazie!", sono queste le parole del presidente bianconero Andrea Agnelli durante la conferenza stampa in cui Gigi Buffon annuncia il suo futuro. "Con Gigi abbiamo ragionato su un percorso che può essere il suo ruolo. L’inizio è stato il prospettare un anno di seria formazione per avere competenza e consapevolezza nella gestione di un club. Da li poi si inizierebbe a capire quale potrebbe essere il percorso", ha proseguito Agnelli.

Buffon: "Sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus"

"Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus e credo che sia il modo migliore per finire questa avventura. La mia paura era di arrivare alla fine di questa avventura con la Juve da sopportato o da giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così. E posso dire fino a 40 anni di aver potuto esprimere il mio meglio ma di aver espresso in campo prestazioni degne del mio nome e della Juventus. Arrivo a questo saluto sereno e felice. Grazie alla Juventus, nel 2001 hanno preso un talento straordinario e se ora è diventato un campione è perche la Juve ha fatto sì che accadesse. Se a 40 anni sono ancora qui è solo merito della mentalità Juve. Questa filosofia l'ho fatta mia e la userò anche in futuro nel post calcio se dovesse servire", sono queste le prime parole di Buffon.

Buffon: "Tante proposte in campo e fuori, settimana prossima deciderò"



"Sabato giocherò una partita che è la mia unica certezza. Andrea è a conoscenza di quello che sta accadendo ed è un consigliere del quale non voglio privarmi. Fino a 15 giorni fa era risaputo che avrei smesso di giocare, adesso sono arrivate delle proposte e delle sfide stimolante sia in campo che fuori. La più importante mi è arrivata proprio da Andrea e dopo questi tre giorni densi di emozioni, la prossima settimana dopo qualche riflessione serena prenderò la decisione definitiva. Seguirò ciò che urla la mia indole e la mia natura. Questa stagione è stata snervante e stancante, con alti e bassi clamorosi: qualche perplessità per lo scudetto c'era dopo Juve-Napoli, dovevamo capire se eravamo ancora noi. E per l'ennesima volta abbiamo dato una risposta incredibile", ha ammesso Buffon.

Buffon: "Ci tenevo a finire bene. Lascio la Juventus più solida e testarda di sempre"

Su un possibile altro anno, come ho già detto, deciderò la prossima settimana, ma questo non cambierà nulla nel mio umore. Nella mia testa ero già un ex giocatore fino a 15 giorni fa quindi qualunque cosa succederà sarò felice. L'importante era non macchiare questa mia vita nella Juve e non deludere certe persone che hanno creduto in me. La Juve è una società seria e deve programmare il futuro, sono il primo a capire questo. Io volevo solo finire nel miglior modo possibile. La Juve non scordiamoci che ha un portiere di un valore eccelso, almeno quanto il mio. Non posso dire io se questa sia la Juve più forte, mancherei di rispetto a chi ha vinto qualcosa di più importante. Questa sicuramente è la più solida e la più testarda", ha dichiarato Buffon.

Buffon: "Futuro? Non ho paura. Non giocherò in Italia"



Buffon ha proseguito: "Nel 2010, dopo l'operazione alla schiena, c’è stata la svolta mia, quando tutti giustamente pensavano che Buffon avesse finito la sua grande carriera ho deciso dentro di me, trovando grazie a loro, di avere la forza che questa carriera fosse unica. C'era da soffrire e da sudare. A distanza di otto anni siamo qua con tanti trofei in più vinti, grazie ai miei compagni, all'epoca era impensabile anche per me. Sono una persona che si nutre di ambizioni e di sogni, per me l'essenza della vita è quella, trovare una sfida e poi non importa se la vinci o la perdi. Che sentimento provo oggi? Mi sento gratificato. Sentire tutta questa vicinanza da parte della società, dai miei ex compagni e le persone vicine a me. Per il futuro, sono un incosciente, non ho paura. Un po' sì, ma una cosa giusta, moderata perché si prospetta cambio di vita e abitudini. Vivo di queste cose, vivo di questo. Togliermi da zona di comfort per misurarmi in avventure nuove che non conosco. Le sfide non mi hanno mai fatto paura ma mi hanno sempre stimolato. Giocare in Italia? Non se ne parla, cose romanzate come un ritorno al Parma, ma niente di più".

Buffon: "Nazionale? Tre mesi fa ero un problema, immagino ora. Sono un animale da competizione"

"Se ho pensato a quale potrebbe essere il mio nuovo ruolo? Penso che sia necessario un periodo di formazione e di presa di coscienza di ciò che vuol dire stare all'esterno del prato verde, quindi in società, significa vagliare e capire quelli che possano essere gli interessi predominanti. Nazionale? Ho detto che se Buffon era diventato un problema tre mesi fa, non oso pensare cosa possa essere sei mesi dopo e un anno dopo...diventerebbe una cosa estremamente complicato da gestire e un qualcosa dal quale mi tengo veramente lontano perché penso di non meritarlo. Poi perché penso che la Nazionale abbia giovani portieri importanti. Che offerta accetterei? In base a percezioni e all'importanza che puoi avere in un certo progetto, gli stimoli che potrei avere. E poi il mio stato di forma fisica. Tante riflessioni che devo fare senza lasciarmi condizionare dall'impeto e dall'esaltazione del momento. Sicuramente non sono uno che vuole o che pensa sia giusto andare a finire la carriera in chissà quale campionato di terza o quarta fascia, sono un animale da competizione e sinceramente in quel contesto non potrei vivere e non mi sentirei a mio agio".

GIGI BUFFON: LA CARRIERA

Gianluigi Buffon esordiva in Serie A il 19 novembre 1995, a 17 anni 295 giorni, in Parma-Milan 0-0 tenendo la porta inviolata all’esordio. Da quell’esordio a oggi (17/05/2018) sono passati 22 anni e 180 giorni, durante i quali Buffon ha disputato 639 partite di Serie A: è secondo solo a Paolo Maldini (647) per presenze nel massimo campionato italiano.

CLASSIFICA PRESENZE ALL-TIME IN SERIE A

Giocatore Presenze Paolo Maldini 647 Gianluigi Buffon 639 Francesco Totti 619 Javier Zanetti 615 Gianluca Pagliuca 592

I RECORD

Buffon ha vinto nove volte il campionato di Serie A, più di ogni altro giocatore. È il portiere con più presenze in Serie A, 639. Vanta il record di imbattibilità per un portiere in Serie A, non avendo subito gol per 974 minuti consecutivi. Detiene il record di presenze in Champions League per un calciatore italiano (117). Buffon (117) è il secondo portiere per numero di partite disputate nella storia della Champions League, dietro solamente a Iker Casillas (167). Nel 2017/18 inoltre, Buffon ha superato i 10000 minuti giocati in Champions League: solo quattro giocatori ne contano di più nella competizione. Buffon è, insieme a Barzagli, Chiellini, Lichtsteiner e Marchisio, uno dei cinque giocatori sempre presenti in questa serie di sette Scudetti consecutivi della Juventus. Sono 117 i clean sheet di Gianluigi Buffon negli ultimi sette campionati, almeno 24 in più rispetto a qualsiasi altro portiere in A nel periodo.

PRESENZE CON I CLUB IN TUTTE LE COMPETIZIONI

Squadra Juventus Parma Totale Presenze 655 220 875 Minuti giocati 58709 19668 78377 Clean sheets 300 83 383 Gol subiti 519 210 729

DETTAGLIO PRESENZE CON LA JUVENTUS

Competizione Presenze Minuti Clean sheet Gol subiti Champions League 111 10109 46 108 Serie A 471 41957 219 358 Coppa UEFA/EL 9 810 5 5 Preliminari 4 360 1 4 Coppa Italia 15 1380 7 13 Supercoppa italiana 8 840 2 10 Serie B 37 3253 20 21 Totale 655 58709 300 519

AVVERSARIE CONTRO CUI HA GIOCATO PIU PARTITE IN SERIE A

Opponent Partite Vinte Pareggiate Perse Udinese 38 25 6 7 Lazio 38 23 6 9 Milan 38 20 10 8 Inter 35 16 11 8 Roma 35 14 11 10

AVVERSARIE CONTRO CUI HA TENUTO PIU VOLTE LA PORTA INVIOLATA

Avversaria Clean Sheets Partite Udinese 20 38 Lazio 19 38 Milan 16 38 Atalanta 16 27 Fiorentina 13 32

COMPAGNI CON CUI HA GIOCATO PIU PARTITE IN A CON LA JUVENTUS

Giocatore Presenze insieme in Serie A - Juventus Chiellini 247 Del Piero 222 Marchisio 203 Bonucci 183 Nedved 175

LA CARRIERA IN NAZIONALE

Gianluigi Buffon è il giocatore con più presenze per la propria Nazionale tra quelle dei top-5 campionati europei (176). Vanta anche il record di presenze come capitano della Nazionale italiana (80). È il portiere – nonché il calciatore italiano – con più presenze alle fasi finali degli Europei, 17. Esordisce con la maglia della Nazionale il 29 ottobre 1997, all'età di 19 anni e 274 giorni. Dal 1998 ad oggi Gianluigi Buffon è il portiere con più parate ai Mondiali (48). Quando ha fatto il suo esordio in Nazionale, 39 giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non erano ancora nati.

RIEPILOGO CARRIERA IN NAZIONALE

Gianluigi Buffon Italia Presenze 176 Minuti giocati 15243 Clean sheets 68 Gol subiti 146 Rigori parati (escl. shootout) 5

COMPAGNI CON CUI HA GIOCATO PIU PARTITE IN NAZIONALE